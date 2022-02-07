При переделке видавшей виды мебели недостаточно просто перекрасить ее. Если немного изменить первоначальный дизайн, то результат может всех удивить.

История буфета началась 20 лет назад, когда семья (буфет принадлежит давним знакомым автора. – Прим. ред.) переехала в новый дом и обзавелась новой мебелью. С тех пор буфет успел повидать многое, но для хозяйки он все равно оставался особенным предметом мебели, который просто так не выкинешь.

Дело в том, что под одним из ящиков ее муж оставил женщине любовное послание еще в те времена, когда они только поженились. Теперь в семье растет трое сыновей, да и буфет пообтрепался – с ним надо было что-то сделать. И хозяйка придумала отличный способ вписать старую мебель в современный интерьер.

У главы семьи есть любимое хобби – он коллекционирует виски. Но поскольку у коллекции не было подходящего места для хранения, восхитительные бутылки просто стояли на полке в кладовке, и никто их не видел. Женщина решила это исправить и, заодно, удивить мужа. Она попросила меня помочь и вместе мы решили сделать из старого буфета модный виски-бар, который не просто украсил бы их дом, но и стал новым местом для хранения коллекции хозяина.

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