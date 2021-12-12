"Хорошие идеи рождаются из необходимости, именно так на нашей кухне родилась кофейня!" — рассказывает мама большого семейства и автор проекта домашнего кофе-бара Лийза Киуру.

История создания моей кофейни началась с того, что, наверное, знакомо многим хозяйкам. Когда семья голодная, важен каждый сантиметр кухонной поверхности. Где-то нужно разместить картошку, морковь и шмат мяса, кастрюлю, сковородку и специи…

Если посреди всего этого в кухню еще является гражданин с кружкой, намереваясь сварить себе кофе, то хочется выставить его вон из кухни вместе с кофеваркой. А правда, почему бы и нет? Так что целью было освободить побольше рабочего места и для удобства перенаправить подальше суету вокруг кофеварки.

Я осторожно подала идею мужу, и он охотно согласился. Поскольку ремесло — тоже своего рода терапия, я решила, что мой кофе-бар должен быть сделан из мебели вторичного использования.

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