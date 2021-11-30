ФОТО. Новые тренды в новогодних украшениях: скандинавские мифы и вдохновение природой

Новогоднюю сказку и чувство волшебства усиливают традиции, которым мы придерживаемся из года в год: семейные посиделки, выпекание пипаркукас и других вкусностей и украшение новогодней ёлки. Задумываетесь, обновить набор новогодних игрушек? Дизайнер интерьера раскрывает тренды этого сезона и рассказывает, как всё это можно создать у вас дома.

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"Вдохновение и идеи для новогодних праздников в этом году пришли к нам из скандинавских мифов и природы, а также от скандинавских художников. В этом году можно будет встретить множество оттенков зелёного и натуральных материалов. Общая атмосфера – светлая и лёгкая, чтобы вы могли почувствовать свою близость к природе. Природа, мифы, ностальгия – то, как можно описать тенденции в новогодних украшениях этого года", – говорит дизайнер Дариус Римкус, дизайнер интерьера IKEA.

Три шага для стильного украшения дома

Для того, чтобы не запутаться в трендах, в прошлом и в том, что действительно подходит под интерьер дома, дизайнер выделил три шага, которые помогут стильно обустроить дом к празднованию новогодних праздников.

"Перед тем, как обустраивать дом к холодному и тёмному времени года, стоит подготовиться и убрать летние вещи так же, как мы делаем это с гардеробом. Нужно убрать все летние украшения, чехлы от декоративных подушек и только тогда доставать новогодние украшения. Тем самым наш дом не будет перегружен, и вам будет проще подобрать необходимый стиль для новогодних украшений", – говорит Римкус.

Вторым шагом необходимо провести ревизию ваших текущих новогодних украшений, чтобы придумать образ для пространства, стола и новогодней ёлки. Порой может быть достаточно обновить скатерть или положить на стол новую гирлянду. А может быть стоит обновить украшения на ёлку, чтобы они сочетались уже с имеющимися, но создавали яркий акцент. Подбирая обновки под уже имеющиеся украшения, вы сможете создать гармоничный и уютный образ в новогодние праздники. Цвет, материал, узор и другое, может служить объединяющим элементом.

Третий шаг, по словам дизайнера – просмотр идей и новогодних трендов. В этом году среди украшений доминируют два стиля: современный и традиционный. Вы сможете выбрать подходящий, в зависимости от того, что у вас уже есть из украшений и какой стиль вашего дома.

"Комбинация зелёного и красного превалируют в обоих вариантах. Светлые и яркие тона больше подходят под современный интерьер, зелень лайма и свежей травы, в сочетании с рябиновым, бежевым и светло-коричневым, как фон для ярких акцентов. Рекомендуется попробовать эти цвета вместе со светлым деревом, пробкой и современными графическими узорами. Тёмные, приглушённые цвета подходят под традиционный интерьер. Эти цвета хорошо будут смотреться с необработанным деревом, льном, джутом или шерстью", – говорит Римкус.

Дизайнер отмечает, что, обустраивая дом в холодный период, не стоит забывать о дополнительном освещении, что поможет создать уютную атмосферу. Это подойдёт для любого интерьера. "Одна из самых чудесных скандинавских традиция – украшать окна огоньками, чтобы осветить путь прохожих. Каждый из нас может взять эту традицию, и с помощью звёзд или гирлянд украсить свои окна, создавая атмосферу праздника, как внутри, так и снаружи", – говорит дизайнер.

Новогодние игрушки для ёлки, что выбрать?

В дополнение к традиционным шарам, в эти новогодние праздники ёлку можно украсить натуральными материалами – солома, дерево или бумага. Украшая ёлку, дизайнер советует сочетать игрушки разных форм и размеров.

"Для современного интерьера, в этом году я советую выбирать новогодние шары серебряного и ярко-зелёного цвета, разных размеров, с элегантными зелёными подвесками, а в качестве акцента можно выбрать прозрачные игрушки в форме сосулек. Это создаст гармонию классической формы, как символа новогодних праздников и красивого акцента, радующего глаз. Для традиционного украшения, могу посоветовать выбрать тот же принцип, но вместо сосулек, использовать игрушки из бумаги или соломы", – говорит Д. Римкус.

Для тех, кто хочет подготовиться к новогодним праздникам более устойчивым образом, могут выбрать альтернативные варианты новогодних ёлок, и даже украшения из натуральных или переработанных материалов. Новогоднюю ёлку можно сделать из дерева, бумаги, высушенных растений, а для небольших квартир можно создать плоскую новогоднюю ёлку из металла, которая прослужит долгие годы.