ФОТО. Самый дорогой адвент-календарь в мире стоит 10 млн долларов. Его сделали на заказ
Foto: Vida Press

Для большинства из нас адвент-календари – это среднего размера коробочки с 24 отделениями для конфет или небольших шоколадок. Но рождественские календари бывают и совсем другими. Как, например, созданный по особому заказу самый дорогой в мире календарь, общая стоимость которого превышает 10 миллионов долларов.

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Дизайнер Дебби Уингэм создала этот адвент-календарь для одной швейцарской семьи, глава которой хотел получить самый лучший рождественский подарок для своей семьи. В качестве подарков в календаре можно найти часы, бриллианты и произведения искусства, а его общая стоимость составляет 10 368 423 долларов (9 179 631 евро).

Уингэм удалось создать календарь, который включает в себя индивидуальные подарки для каждого члена семьи и общие планы поездок на будущий год. "У нас есть список стран, которые мы собираемся посетить в следующем году, и мне нужен какой-то способ показать эти страны семье", – приводит дизайнер слова своего клиента.

ФОТО. Самый дорогой адвент-календарь в мире стоит 10 млн долларов. Его сделали на заказ
Foto: Vida Press

"И я тут же поняла, что нужно сделать – адвент-календарь на 12 дней Рождества, который бы отражал расписание поездок семьи в наступающем году" – продолжает рассказывать Уингэм. Целями будущих поездок оказались Париж, Дубай, Нью-Йорк, Диснейленд и другие города и страны. В качестве подарков дизайнер постаралась выбрать что-то, что ассоциировалось бы у будущих владельцев календаря с этими направлениями. Так, например, в одном из отделений календаря можно найти рождественское украшение из золота, изображающее статую Свободы, яблоко и другие символы Нью-Йорка.

Среди других подарков в календаре можно найти золотой арабский светильник с бриллиантами и изумрудами, который символизирует поездку в Дубай и оценивается в 87 559 долларов (77 519 евро); украшенную бриллиантами небольшую сумочку Chanel, стоимость которой составляет 23 216 долларов (20 554 евро) и другие. Поездку в Диснейленд символизирует украшение в виде Микки-Мауса с бриллиантами, которое также обошлось в копеечку.

ФОТО. Самый дорогой адвент-календарь в мире стоит 10 млн долларов. Его сделали на заказ
Foto: Vida Press

Несмотря на то, что большинство адвент-календарей небольшого размера, работа Уингэм составляет в высоту один метр и весит около 49 килограммов. Корпус календаря сделан из черного дерева, а на внутренней стороне каждого окошка дизайнер самостоятельно нарисовала небольшие картины с городами и странами, в которые семья поедет в 2022 году. По словам создательницы календаря, ей потребовалось почти три недели, чтобы создать каждую из них.

Утверждается, что семья заказчика этого необычного календаря довольна получившимся результатом и планирует открывать по одному окошку в каждый день Адвента.

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