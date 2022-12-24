Фотоохота: Необычные елки своими руками — 17 идей
Foto: Shutterstock

Новый год — волшебный праздник! По крайней мере мы все желаем, чтобы он был таким. А еще ключевое слово здесь "новый", поэтому хочется новизны и неожиданных сюрпризов. Как удивить своих домочадцев и гостей — смастерите оригинальную, нетипичную новогоднюю елку своими руками из самых простых материалов, рассказывает и показывает портал Houzz.ru.

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1. Из тонкого скотча — за 10 минут


Подойдет абсолютно любая лента на клейкой основе: декоративная бумажная, цветной или малярный скотч и даже изолента. Главное — предварительно убедиться, что она будет хорошо держаться на стене и не оставит следов после снятия. Нарядите ее такими же "минималистскими" украшениями из обрезков разноцветных лент и легкими бумажными флажками. Клеим звезду на верхушку, и елка готова!

От: Pauline Warlet - Смотреть больше фото дизайна интерьеров

2. Из цветного скотча


Нарезав цветной скотч или "самоклейку" на равные треугольники и наклеив их на стену, получим елку с актуальным в последнее время геометрическим рисунком. Добавим несколько отличающихся по цвету треугольников — вот и "игрушки повесили". Если у вас на стене обои, елочку можно наклеить на фасад шкафа или на дверь.

Автор: www.adddesign.se - Больше фото дизайна интерьеров: детские

3. Креативные стикеры


Вариант для тех, кто не желает возиться с линейкой и ножницами — купить готовые стикеры. Так поступили хозяева этого шале в скандинавском стиле. Они украсили стену елкой, собранной из бумажных копий оленьих рогов.

От: Turner Pocock - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: столовые

4. В традиционном наряде


Вы, должно быть, уже поняли, что все что налепишь, наклеишь или набьешь на стену в виде елки, в елку и превратится! Так почему же тогда не использовать для этих целей обычные новогодние игрушки и гирлянды? Множество разноцветных шаров, блестящие снежинки и электрическая гирлянда — вот она, классика! Но необычная…


А так эта елка будет выглядеть ночью! И кто скажет, что елки на самом деле нет?

5. Сетка в деревянной оправе


Чтобы не решетить и не пачкать стену, можно размесить игрушки и электрическую гирлянду на нитяной сетке, которую достаточно закрепить в трех местах.


Основу для елочных украшений вы без труда сделаете своими руками. Возьмите три деревянных рейки, спилите края под углом и соедините между собой при помощи пластины. Набейте по всему периметру золотистые гвоздики на одинаковом расстоянии друг от друга и хаотично натяните между ними шерстяную нить. Теперь на нити можно развесить елочные украшения.

6. Текстильные шары


Идея для рукодельниц, любящих шить. Соедините между собой круги из разноцветных лоскутков и набейте их наполнителем для подушек. У вас получатся мягкие новогодние шары. Повесьте их на натянутые на стене веревки или на нитяную сеть (см. предыдущую идею).

От: Pauline Warlet - Смотреть больше фото дизайна интерьеров

7. Елка на окне


Разметьте карандашом треугольник на оконном стекле и заполните его электрической гирляндой. Прикрепить гирлянду к стеклу можно с помощью прозрачного скотча. Так же — добавить несколько миниатюрных новогодних игрушек. В темноте светящаяся елка будет радовать не только вас, но и тех, кто идет по улице.

От: Ansoo Gupta - Смотреть больше фото дизайна интерьеров

8. Елка на шторе


С помощью текстильных красок можно изобразить елку на белой рулонной шторе. Чтобы не покупать ее специально, сделайте холст для новогодней елки своими руками. Для этого возьмите белую ткань, подверните ее сверху и снизу, прострочите. Внутрь загибов проденьте металлические стержни нужной длины.

Простые формы и смелые яркие краски сделают елку на шторе эффектной и современной. Начните рисовать верхушку серебряной краской и, постепенно добавляя синий, двигайтесь к низу полотна. Можно украсить елку серебристыми брошками.

От: Go Make Me - Смотреть больше фото дизайна интерьеров

9. Мелом на доске


Используйте грифельную доску в новогоднем декоре. Елка, нарисованная мелом, наряжается за считаные минуты. И еще быстрее убирается после праздников.

Если площадь меловой доски позволяет, можно создать на ней огромную новогоднюю открытку. Открытка станет еще более праздничной, если украсить ее настоящими гирляндами, игрушками и мишурой. Пусть и дети поучаствуют в оформлении — например, напишут свои пожелания Деду Морозу.

Автор: Katie Grace Designs - Больше дизайнерских идей: детские

10. Полочки для игрушек


Еще необычнее: сделать на каждой ветке "елки" ровный продольный спил, зачистить и покрыть лаком, а затем закрепить на стене так, чтобы выровненные стороны смотрели вверх. Получатся небольшие полочки, на которых можно расставить новогодние игрушки и украшения.

Автор: Modishstore - Просматривайте фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

11. Елка-полка


Эта стильная и оригинальная елка сделана из окрашенных досок. Ее прелесть в том, что игрушки можно не только ставить на специально созданные для этого полочки, но и подвешивать на гвозди, и прикалывать канцелярскими кнопками. А главное — каждый год можно менять наряд, как и на традиционных елках. Если смастерить такую елку в домашних условиях проблематично, закажите ее в мебельной мастерской.

Автор: CONSEIL DECO LIMOUSIN - Больше дизайнерских идей: идеи дизайна

12. Елка из паллет


Модная тенденция мастерить мебель и предметы для дома из паллет не обошла стороной и новогодние елки. Спилив края деревянного поддона, вы украсите свой дом внушительной новогодней елкой, которая почти ничего не стоит.

Совет: Грубоватый естественный цвет дерева можно облагородить с помощью лессирующих составов для древесины.

Автор: CréaZoé - Больше фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

13. Елка-спираль


Если распределить деревянные планки не хаотично, а каждый раз смещая на ширину предыдущей, то получится дерево спиралевидной формы. Планок в этом случае потребуется больше, порядка 50 штук.

Автор: Reach Design - Больше фото дизайна интерьеров: гостиные комнаты

14. Деревянные конусы


Для создания таких необычных елок потребуются пластиковый дорожный конус и много одинаковых деревянных пластин. Конус оборачивается бумагой, и на нее наклеивается нижний ряд дощечек. Начиная со второго ряда деревяшки наклеиваются внахлест друг на друга. После высыхания клея, елку можно с конуса снять.

От: Lowe's Home Improvement - Находите новые интерьерные решения: гостиные комнаты

15. Елки из перьев


Не менее трогательные новогодние создания выйдут, если оклеить перьями бумажные конусы. Каркасы лучше делать из белой бумаги, а перья наклеивать по направлению от низа к верху. Оставшимися перьями можно украсить электрическую гирлянду.

Автор: Modishstore - Больше фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

16. Пряничные елочки на десерт


Пусть это фото вдохновит вас напечь к праздничному столу рождественских пряников и соорудить из них вкусные и ароматные елки. Глазурь послужит одновременно и для склеивания, и для декорирования.

От: South Hill Interiors - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: прихожие

17. Библиотека


Вы, должно быть, уже поняли, что, применив фантазию, превратить в необычную новогоднюю елку можно все, что попадется на глаза. В квартире много книг — прекрасно! Преобразуем стеллаж в праздничное дерево. А почему бы не расставить по-новогоднему и посуду в буфете? Позвольте себе на время праздников забыть о нормах и правилах и придумайте что-нибудь этакое!

Автор: H. interior design, LLC - Больше дизайнерских идей: кабинеты


И это еще не все необычные елочки, которые можно сделать самостоятельно из подручных материалов. Другие варианты украшения можно посмотреть на Houzz.ru.

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