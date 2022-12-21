Гори, гори ясно и как можно дольше: 10 ошибок, которые вы совершаете, когда жжете свечи

Иногда случается так, что вы покупаете себе дорогую свечу, но время ее горения оказывается меньше, чем вы предполагали. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как правильно жечь, хранить и использовать свечи. Вот 10 самых распространенных ошибок, которые люди совершают при использовании свечей.

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Вы неправильно зажигаете свечу



Зажечь свечу кажется очень простым действием – что может пойти не так? Но, на самом деле, каждый раз перед тем, как зажечь свечу, ее фитиль нужно немного обрезать, примерно на 0,5 см. Тогда свеча не будет коптить, не запачкает все вокруг и будет ровно гореть.



Вы ставите свечу в неправильное место



Чтобы свеча долго горела ровным пламенем, необходимо правильно выбрать для нее место. Оно должно быть безопасным, чтобы поблизости не было легковоспламеняющихся предметов, и чтобы дети или домашние животные не могли опрокинуть свечку.

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Не менее важно, чтобы свеча не находилась в ветровом коридоре, где движущийся воздух меняет направление пламени свечи. Подоконник также является неправильным местом для свечей, так как оконные рамы все равно пропускают воздух, даже если окно закрыто, и это влияет на горение.

Ваша свеча горит слишком мало времени



Лучше всего, если свечка горит несколько часов подряд (минимальное время – полчаса), иначе она не будет сгорать равномерно и вокруг фитиля свечки образуется дырка или туннель. Максимальное же время, на которое можно безопасно оставлять горящую свечку – три часа. За три часа стеклянный корпус, в котором находится свечка, достаточно нагреется, и, поскольку мы точно не знаем, сколько тепла выдержит стекло, стоит избегать его разбивания. Если вы любите жечь свечи недолго, выбирайте свечи меньшего диаметра. Когда вы зажигаете свечку в первый раз, дождитесь, чтобы воск стал жидким на всей поверхности свечки.



Вы слишком часто жжете одну и ту же свечу



Свече нужен отдых и одну свечу нельзя зажигать несколько раз в сутки. В противном случае при горении будет образовываться много копоти и дыма.



Вы жжете не те свечи и не в том месте



Для горения дома и на улице предусмотрены разные свечи. Уличные свечи зажигать в помещении настоятельно не рекомендуется, они горят слишком интенсивно и представляют опасность.

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Если вы зажигаете несколько свечей, расположенных близко друг к другу, следует убедиться, что между ними оставлено достаточное расстояние. В противном случае горение свечей начнет мешать и влиять друг на друга.

Вы задуваете свечи неправильно



Задувать свечу нужно спокойно. Обязательно стоит убедиться, что это занятие безопасно и что искра не летит куда-то, где она может загореться. Резко и внезапно задув пламя свечи, велика вероятность того, что свечной воск окажется на окружающих предметах.



Вы неправильно храните свечи



Свечи нельзя хранить в условиях повышенной влажности, тем более на подоконнике. Хорошо бы использовать специальную коробку или хлопковый мешочек. Парафиновые свечи не боятся ультрафиолетовых лучей, а грызуны любят свечи из глицерина, поэтому такие свечи должны храниться в таком месте, куда животные не смогут добраться. Также важно, чтобы на свечи не попадала грязь или мусор, что опасно при горении и может вызвать неприятный запах.



Не задувайте свечу перед сном



Использование ароматических свечей особенно распространено в спальне. Некоторые люди очень устают и засыпают внезапно, поэтому свеча остается зажженной и может вызвать пожар. Если вы чувствуете, что вам хочется спать, задуйте свечу как можно раньше.



Вы используете неправильное основание для свечей



Когда вы покупаете чайные (свечи-таблетки) или настольные свечи, убедитесь, что вы поставили их в правильный держатель или контейнер. Для свечей не подходит любая стеклянная посуда – она может не перенести жар от них.

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Также не ставьте свечку непосредственно на стол, поскольку воск от нее может капнуть и испортить вам мебельное покрытие или скатерть.

Вы жжете свечи, которые опасны для здоровья или окружающей среды



Если вы решили купить в дом свечу, то лучше отдать предпочтение натуральным свечам, сделанным, например, из пчелиного воска. Если вы любите популярные ароматические свечи, убедитесь, что ароматы сделаны из натуральных эфирных масел и не содержат вредных веществ. Отдавайте предпочтение свечкам, корпус которых сделан не из алюминия, как часто бывает в случае с чайными свечками. Выбирайте свечи, корпус которых можно использовать повторно.

