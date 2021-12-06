Опасное занятие: 10 ошибок при украшении дома, которые нельзя совершать

Приближаются зимние праздники, а значит, скоро мы начнем украшать свои дома. Reader's Digest перечисляет 10 распространенных ошибок, которые совершают люди при подготовке к Рождеству. Не допускайте их, чтобы не омрачить радость и не подвергнуть свой дом и семью опасности.
Ядовитые растения
Вопреки распространенному мнению, пуансеттия практически не токсична. Лишь у примерно 3 процентов детей, которые попробуют это растение, появятся какие-либо симптомы, и даже животным пуансеттия вряд ли причинит вред. Чего не скажешь об остролисте (или падубе), красные ягоды которого привлекают детей. Всего пять съеденных ягод могут привести к рвоте и абдоминальной эпилепсии, потому что они содержат соединения, называемые сапонинами. А яркие ягоды пасленов могут быть даже смертельными.
- 1. Небезопасные гирлянды из лампочек
- 2. Доступные детям батарейки
- 3. Высохшая елка
- 4. Подключение праздничного освещения к неправильной розетке
- 5. Нестабильная елка
- 6. Размещение хрупких игрушек на нижних ветках елки
- 7. Искусственные конфетные тросточки
- 8. Постоянно горящие свечи
- 9. Доступные детям мелкие игрушки