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Небезопасные гирлянды из лампочек
Опасное занятие: 10 ошибок при украшении дома, которые нельзя совершать
Foto: Shutterstock

Приближаются зимние праздники, а значит, скоро мы начнем украшать свои дома. Reader's Digest перечисляет 10 распространенных ошибок, которые совершают люди при подготовке к Рождеству. Не допускайте их, чтобы не омрачить радость и не подвергнуть свой дом и семью опасности.

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Ядовитые растения


Опасное занятие: 10 ошибок при украшении дома, которые нельзя совершать
Foto: Shutterstock

Вопреки распространенному мнению, пуансеттия практически не токсична. Лишь у примерно 3 процентов детей, которые попробуют это растение, появятся какие-либо симптомы, и даже животным пуансеттия вряд ли причинит вред. Чего не скажешь об остролисте (или падубе), красные ягоды которого привлекают детей. Всего пять съеденных ягод могут привести к рвоте и абдоминальной эпилепсии, потому что они содержат соединения, называемые сапонинами. А яркие ягоды пасленов могут быть даже смертельными.

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Небезопасные гирлянды из лампочек

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