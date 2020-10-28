Хорошее объявление поможет удачно продать или сдать в аренду жилье, но написать его не так просто. DELFI рассказывает о том, на какие вещи следует обратить внимание при составлении объявления, по которому захочется позвонить.

Ежедневно на порталах объявлений и в группах на Facebook публикуются десятки объявлений о продаже и сдаче в аренду жилья — некоторые из них привлекают наше внимание, а другие заставляют ужаснуться. Речь идет не только о фотографиях, но и о самих текстах, в которые авторы вкладывают слишком много креатива или умалчивают важные подробности.

Как составить хорошее объявление?

Как замечает доцент факультета социальных наук Латвийского университета Марита Зитмане, все объявления о продаже или сдачи в аренду жилья в основном похожи. Конечно, некоторые вещи отличаются, но стандартный текст начинается со слов — солнечная, светлая квартира. "Есть некоторые повторяющиеся шаблоны, но я бы не сказала, что это плохо. Люди могут ориентироваться по ключевым словам, — говорит Зитмане и призывает проявлять креативность. — Если мы посмотрим на объявление как на рекламный жанр, то, во-первых, это самый древний рекламный жанр, который был еще в Древнем Риме. Объявление по сути содержит информацию — оно не направлено на убеждение, к примеру: звоните прямо сейчас! Это информационный жанр: есть такой товар, этот товар обладает такими-то качествами, стоит столько-то, его можно приобрести там и там. Так как мы живем в эпоху визуальной культуры, необходимы и хорошие фотографии. Я советую придерживаться такой схемы". Что касается фотографий, Зитмане советует не увлекаться их обработкой, не делать контраст ярче. Почему? По ее словам, в наше время люди уже опытные, и на "фотошоп" не попадутся. "Это может сыграть против того, кто подает объявление", — предупреждает доцент.