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Ванночки для ног
Топ-6 интересных идей использования хвои, оставшейся от новогодней елки
Foto: Shutterstock

Новый год отпразднован, елка потихоньку начинает осыпаться, оставляя на полу гору хвои, которую вы, скорее всего, сметете в совок и выбросите. Но не спешите этого делать — ароматная хвоя может вам еще пригодиться, пишет Reader's Digest.

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Мульча для весеннего сада

Не смотря на то, что до теплой погоды еще далеко, вы можете попробовать использовать сосновые иголки в качестве мульчи. Более длинные иголки обычно лучше держатся вместе, что позволяет им оставаться на земле дольше мульчи из других материалов. Насыпьте на землю не более 7 сантиметров хвои.

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Ванночки для ног

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