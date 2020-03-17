В карантине с настольными играми: Топ-8 самых популярных игр для всей семьи

Настольные игры — совершенно особое развлечение. Многим взрослым людям кажется, что такие игры предназначены исключительно для детей, однако это заблуждение. Подавляющее большинство современных настольных игр созданы не столько для детей, сколько для всей семьи. "Комфортный" детский возраст для них — от 9 лет, так как в большинстве случаев игроки должны уметь читать, считать и принимать решения.

Настольные игры — отличный способ провести долгий вечер вместе с семьей или занять небольшую компанию из детей или взрослых, что в нынешних условиях является довольно распространенным времяпрепровождением. Мы решили вспомнить про самые популярные из них. При выборе игр мы ориентировались на рейтинги продаж в странах Европы и учитывали награды специализированной прессы.

Мы также, в основном, предпочли европейские настольные игры американским. Причина этого проста — в европейской традиции делать игры, которые не нацелены на "уничтожение" игроков. Такие игры более дружелюбны для детей, и хотя в них могут кипеть страсти и разворачиваться драмы, каждый из играющих присутствует в игре от начала и до конца.

1. Pandemic — остановить эпидемию любой ценой



"Пандемию" придумали еще 12 лет назад, в 2008 году. По легенде игры, по всему земному шару распространяются четыре опасных заболевания, распространение которых необходимо остановить. Ничего не напоминает? Совместными усилиями игроки должны открыть лекарства от всех болезней раньше, чем пандемия охватит весь мир. В отличие от многих других настольных игр, в "Пандемии" игроки сотрудничают друг с другом, а не пытаются "потопить" соперника. В игре могут участвовать от двух до четырех человек, каждый их которых может выполнять одну из семи ролей – диспетчера, врача, ученого, исследователя, инженера, эксперта по чрезвычайным ситуациям и специалиста по карантину.

У игры есть три дополнения, которые позволяют играть на более высоком уровне сложности, добавляют пятого игрока (и возможностьиграть в командах), а также представляют несколько новых ролей.

Количество игроков: от 2 до 4 (до 6 в дополнениях)

Рекомендуемый возраст: 8+