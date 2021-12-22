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2. Monopoly — греби деньги лопатой
В новый год с настольными играми: Топ-8 самых популярных игр для всей семьи в праздничные выходные
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Впереди нас с вами ждут зимние праздники, а настольные игры — отличный способ провести долгий зимний вечер вместе с семьей или занять небольшую компанию из детей или взрослых.

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Настольные игры — совершенно особое развлечение. Многим взрослым людям кажется, что такие игры предназначены исключительно для детей, однако это заблуждение. Подавляющее большинство современных настольных игр созданы не столько для детей, сколько для всей семьи.

В некоторые из представленных игр лучше играть бОльшим числом участников, но подавляющее большинство из них вполне доступны даже для двоих. "Комфортный" детский возраст для них — от 9 лет, так как в большинстве случаев игроки должны уметь читать, считать и принимать решения.

1. Pandemic — остановить эпидемию любой ценой

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A post shared by Board Game Adventures (@new.adventures.in.gaming) on Aug 12, 2019 at 2:21am PDT

"Пандемию" придумали еще 12 лет назад, в 2008 году. По легенде игры, по всему земному шару распространяются четыре опасных заболевания, распространение которых необходимо остановить. Ничего не напоминает? Совместными усилиями игроки должны открыть лекарства от всех болезней раньше, чем пандемия охватит весь мир. В отличие от многих других настольных игр, в "Пандемии" игроки сотрудничают друг с другом, а не пытаются "потопить" соперника. В игре могут участвовать от двух до четырех человек, каждый их которых может выполнять одну из семи ролей – диспетчера, врача, ученого, исследователя, инженера, эксперта по чрезвычайным ситуациям и специалиста по карантину.

У игры есть дополнения, которые позволяют играть на более высоком уровне сложности, добавляют пятого игрока (и возможность играть в командах), а также представляют несколько новых ролей.

Количество игроков: от 2 до 4 (до 6 в дополнениях)

Рекомендуемый возраст: 8+


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2. Monopoly — греби деньги лопатой

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