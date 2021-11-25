В ожидании Рождества: что такое Адвент и зачем он нужен?

Рождество всегда было и остается наиболее почитаемым праздником для всех христиан. За месяц до праздника магазины и торговые центры облекаются в рождественскую атрибутику, но мало кто знает, что эта коммерциализированная традиция имеет свои глубокие духовные корни. В западной христианской культуре это особое предрождественское время получило широкое распространение под названием — адвент.

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История празднования Адвента



Традиция особой подготовки и ожидания празднования Рождества у христиан берет начало еще в древности. Самое первое зафиксированное свидетельство особой значимости предрождественского периода относится к 380 году, когда Сарагосский Собор установил особые правила посещения богослужений с 17 декабря до празднования Рождества.

Первое же письменное упоминание об Адвенте относится к 524 году. Тогда Синод епископов в Лериде запретил свадебные торжества, начиная с самого Адвента и до самого Рождества, которое также называют днем Богоявления.

Что такое адвент?

Foto: Pixabay



Адвент (от лат. adventus — приход) — четырехнедельный период подготовки и время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова.

Термином "адвент" в латинском переводе Библии — Вульгате обозначается слово, которое на русском языке звучит как "пришествие", а в греческом оригинале — παρουσ?ας.

Одно из употреблений этого слова мы видим в Евангелии от Матфея 24:3: "Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?". Не случайно в дни адвента верующие не только радостно ожидают наступление праздника Рождества, когда миру был дан Спаситель, но еще в большей мере рассуждают о грядущем втором пришествии Христа на землю.

Когда отмечается Адвент?



Первый день Адвента определяется как четвертое воскресенье до Рождества. В зависимости от года этот день выпадает на период с 27 ноября по 3 декабря. В нынешнем году Первый день Адвента приходится на 28 ноября.

Каждое из четырех воскресений Адвента имеет определенную тематику, отражающуюся в евангельских воскресных чтениях Писания на богослужении в Церкви и дома в семейном кругу.

Период Адвента рассматривается церковью как время покаяния, в это время прихожанам рекомендуется совершить таинство исповеди, а духовенство носит облачения фиолетового цвета, символизирующего образ покаяния. Кроме этого в период Адвента церковь особо призывает христиан к благотворительности, совершению дел милосердия и помощи нуждающимся.

Венок Адвента

Foto: Shutterstock



Самой известной традицией Адвента, которая распространилась по всему миру, является венок Адвента. Обычно он делается из еловых ветвей, сплетенных в круг проволокой или леской, в которые вплетены четыре свечи, каждая из которых имеет свой символический духовный смысл.

В первое воскресенье Адвента зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, чтобы с каждой неделей становилось светлее. В итоге, в последнее — четвертое воскресенье Адвента над еловым венком будут зажжены все свечи, возвещая скорое наступление Рождества Христова. Такими венками украшаются как церкви, так и дома. Хотя чаще всего еловый венок просто прикрепляют на наружные двери дома.

Четыре свечи Адвента

Foto: Shutterstock

Теперь стоит рассказать о символическом назначении каждой из четырех зажигаемых свечей.

Итак, в первый день Адвента зажигают первую свечу, которая называется — свеча Пророчества. В этот день в церкви и в домах читаются пророчества о рождении Мессии. Стоит отметить, что в Библии содержится более трехсот пророчеств, связанных жизнью, служением и голгофской жертвой Иисуса Христа.

Во второе воскресенье Адвента зажигают первую свечу и вторую, которая называется — Вифлеемская свеча. Она символизирует пришествие на землю Мессии.

В третье воскресенье Адвента зажигают первые две свечи, а также третью, которая называется — свеча пастухов. Она символизирует рождение Господа в сердца человека через веру в святое Божье Слово.

В четвертое воскресенье на венке Адвента зажигают первые три свечи и присоединяют к ним последнюю — Ангельскую свечу. Она символизирует второе пришествие Спасителя во славе со святыми ангелами, чтобы восхитить всех истинно верующих с собой на небеса.

Календарь Адвента



Любимый детьми всех возрастов (и некоторыми взрослыми) адвентовский календарь появился на свет не так давно — в конце XIX века. Его придумала немка фрау Ланг для собственного сына, для того, чтобы ожидание Рождества проходило более занимательно.

Наиболее привычная нам форма календаря Адвента — это небольшая коробка с открывающимися окошками по числу дней Адвента, в которых находятся кусочки шоколада. Впрочем, эта форма календаря не является единственно верной. Так, например, в Скандинавии адвентовский календарь выглядит как большая картофелина, в которую воткнуты спички по числу дней Адвента. Картофелю также приделывают ножки, делают хвостик и мордочку из картона. После чего каждый день из Хрюши исчезает по одной спичке. И все знают, что по мере того, как картофелина перестает быть похожей на ежика, в хлеву набирает силы его живой собрат, которого на Рождество приготовят в качестве основного блюда.

В тексте использовалась информация с сайта afmedia.ru.