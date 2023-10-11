Жители Латвии во время акции смогут бесплатно сдать изношенные автопокрышки

С 16 по 31 октября 2023 года предприятие по управлению отходами CleanR и предприятие системы ответственности производителей Zaļā josta в рамках специальной акции приглашают жителей Риги и окрестностей столицы бесплатно сдавать изношенные шины легковых автомобилей, информирует руководитель департамента управления бытовыми отходами CleanR Лиене Румпане.

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Автомобильные шины без дисков и других принадлежностей можно сдать в одном из пунктов сортировки CleanR в Риге на улице Виеталвас, 5, или улице Спилвес, 8е, в Стопини на сортировочной площадке Nomales на улице Бривниеку, 11, в Гаркалне на Видземском шоссе, 1d, в Закюмуйже на сортировочной площадке Tauri и в Вангажи на улице Гауяс, 6.

В свою очередь в Кекаве благодаря поддержке самоуправления отслужившие свой срок автомобильные шины можно сдавать с 30 октября вплоть до 25 ноября в Gurnicas.

"Для автовладельцев это возможность бесплатно и законно избавиться от изношенных и ненужных шин, при этом сдав их лицензированному предприятию по утилизации отходов, что является дополнительной гарантией того, что материалы будут надлежащим образом переработаны. Автомобильные шины являются опасными для окружающей среды отходами, их нельзя оставлять ни рядом с контейнерами для бытовых отходов, ни на природе, где они будут разлагаться более 100 лет и выделять вредные для окружающей среды вещества. Если мы хотим поступить ответственно, то, сдавая шины в любом другом месте, необходимо убедиться в том, что соответствующее предприятие имеет право собирать эти вредные для окружающей среды материалы", – поясняет Румпане.

Со своей стороны эксперт по окружающей среде Zaļā josta Айя Цауне напоминает, что для изготовления автомобильных шин в основном используют нефтепродукты, текстиль и металлы. Эти компоненты можно перерабатывать, получая ценные ресурсы для производства новых продуктов, таких как резиновые гранулы.

"Если же шины годами лежат под открытым небом или где-то в сарае, то материал со временем стареет, становится более хрупким, входящие в его состав нефтепродукты испаряются, и шины становятся непригодными для переработки. Единственный способ избавиться от них – это регенерация, т.е. сжигание в специальных установках", – говорит Цауне.

Для кого-то отслужившие свой срок шины – это отходы, а для других – ресурс, поэтому CleanR и Zaļā josta призывают избавляться от них как можно скорее. "Отвозя шины на одну из упомянутых сортировочных площадок, убедитесь, что в них не осталось ничего лишнего, например, чернозема, бетона или чего-то похожего. Это может быть в случае, если шины использовались для других целей, а не только для езды", – добавляет Румпане.

Площадка на улице Виеталвас, 5, будет работать по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8:00 до 17:00, по четвергам с 10:00 до 19:00, а также по субботам с 10:00 до 17:00.

будет работать по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8:00 до 17:00, по четвергам с 10:00 до 19:00, а также по субботам с 10:00 до 17:00. Площадка на улице Спилвес, 8е, будет открыта по вторникам с 12:00 до 19:00, по средам с 15:00 до 19:00, по четвергам с 10:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00.

будет открыта по вторникам с 12:00 до 19:00, по средам с 15:00 до 19:00, по четвергам с 10:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00. Площадка Nomales на улице Бривниеку, 11, в Стопини будет открыта по понедельникам с 15:00 до 19:00, по вторникам, средам, пятницам с 12:00 до 16:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

в Стопини будет открыта по понедельникам с 15:00 до 19:00, по вторникам, средам, пятницам с 12:00 до 16:00, а по субботам с 9:00 до 13:00. Площадки в Гаркалне на Видземском шоссе, 1d, и в Вангажи на улице Гауяс, 6, будут работать ежедневно с 9:00 до 19:00.

на Видземском шоссе, 1d, и на улице Гауяс, 6, будут работать ежедневно с 9:00 до 19:00. Сортировочная площадка Tauri в Закюмуйже будет открыта по вторникам с 12:00 до 17:00, по средам с 15:00 до 19:00, по четвергам и субботам с 10:00 до 17:00.

будет открыта по вторникам с 12:00 до 17:00, по средам с 15:00 до 19:00, по четвергам и субботам с 10:00 до 17:00. Площадка в Gurnicas в Кекаве будет открыта по вторникам и четвергам с 9:00 до 13:00, по средам с 15:00 до 19:00, по пятницам с 13:00 до 17:00, по субботам с 11:00 до 15:00.

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Для дополнительной информации об акции и по любым другим вопросам можно обращаться в CleanR по телефону 67111001 или по электронной почте kc@cleanr.lv.