25 и 26 декабря Ботанический сад в Саласпилсе превратится в Лес свечей
Foto: Māris Lazdāns

В латвийском национальном ботаническом саду в Саласпилсе 25 и 26 декабря можно будет прогуляться при свете свечей. С наступлением темноты, в 16:00 в саду зажгутся тысячи огней и превратят тропинки и дорожки сада в настоящий Лес свечей.

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Когда вокруг столько неона и светодиодных лампочек, где взять настоящее рождественское настроение? Может, оно спряталось в сугробах, мерцает на оленьих рогах или сияет в пламени свечи? Два рождественских вечера Национальный ботанический сад в Саласпилсе будет ждать гостей: с наступлением темноты можно будет прогуляться по тропе, полной ощущений и волшебства, которая вьется сквозь розарий, хвойные деревья и рододендроны, петляя вокруг ясеня и барбариса – прямиком в сторону оранжереи. А там, между пальмами и кактусами, прячется северное сияние!

Напоминаем, что каждое растение в Национальном ботаническом саду ценно, возможно, даже единственная копия своего вида или сорта в Латвии, поэтому лазить по деревьям и гулять по грядкам не разрешается.

Билеты можно приобрести перед мероприятием по более низкой цене на сайте bilesuparadize.lv или в день мероприятия за 7 евро. Детям до 6 лет и инвалидам – бесплатно.

Когда: 25 и 26 декабря с 16:00 до 21:00

Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

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