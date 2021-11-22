Когда Илзе и Валтерс Митане только-только купили первых десять овец, они даже не знали, где животные будут зимовать. Но с тех пор прошло уже десять лет, и теперь в Мазсалаце звучит поговорка "Mūsu pusē aitas tusē" ("В нашей стороне овцы тусуются") — а все потому, что самые холодные месяцы овцы проводят здании бывшего колхозного клуба, где когда-то гости клуба танцевали и отдыхали.

При въезде на семейную ферму гостей встречает пятилетняя бордер-колли Симба. Как потом выяснилось, Симба хорошо знает: если на ферму приезжают гости — время пасти овец.

Гостей Илзе приглашает на чашку чая под небольшой деревянный навес прямо во дворе. В прошлом году здесь в кругу семьи праздновали Рождество, а летом угощали сотни гостей супом из баранины и другими блюдами. "Если бы мы знали, что это будет так популярно, мы бы больше поработали над этим навесом", — говорит Валтерс и объясняет, что построить его было довольно спонтанным решением. Теперь навес у "Бараньего клуба" стал маленьким кафе, где можно отведать блюда из баранины — суп, плов, пельмени, сосиски и многое другое.

Возрождение колхозного клуба

Десять лет назад Валтерс и Илзе думали о том, где они хотели бы жить. Мазсалаца — их родной город, но было время, когда они жили и в других местах, в том числе в Норвегии. "Мы хотели вернуться и жить в Мазсалаце, но что здесь делать? Сельское хозяйство казалось нам здесь наиболее реальным занятием, особенно если не хочется постоянно ездить из города в деревню и обратно. Мы решили купить овец, потому что я не хотел работать с коровами или заниматься растениеводством, ведь для этого нужна дорогостоящая техника. Сначала нам казалось, что это будет несложно — покупаешь овец, а они пасутся", — говорит Вальтерс.