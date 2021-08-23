Валентина Гайлите — владелица хозяйства Raķuķi в Мадоне. Там она выращивает более 40 сортов калл. Портал DELFI побывал в гостях у Валентины в конце июля — именно в это время каллы начинают цвести. В этом году, по словам Валентины, каллы особенно красивы.

"Я одна и все делаю сама. Поэтому я не очень рекламирую свой сад", — говорит Валентина. Но это не значит, что сюда нельзя приехать. Подробнее о возможностях посещения можно узнать здесь.

Валентина любит каллы с детства. "Тогда у нас на подоконнике росли каллы белого цвета, таких красочных сортов, как сейчас, было не найти", — говорит хозяйка. В ее жизни был период, когда она жила и работала в Ирландии, но и там каллы ее не оставляли. В городе, где она жила, был сад и там росли очень красивые и красочные каллы. "Я подумала, надо и мне попробовать. Все началось с трех луковиц, и с тех пор прошло уже 8 лет", — рассказывает Валентина.

Цветы каллы попадают к ней из разных стран мира — из Нидерландов, из США и других уголков планеты. "Я даже с AliExpress заказываю луковицы, правда продавцы там не указывают названия сортов", — рассказывает Валентина. Поначалу она не обращала внимания на названия сортов, но когда к ней начали ездить толпы заинтересованных садоводством людей, пришлось "собраться". Теперь каждый сорт в саду помечен своей биркой и это помогает посетителям сориентироваться в разнообразии цветов.

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