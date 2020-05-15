У резчика по дереву Вилниса Красовскиса из Елгавы по-настоящему золотые руки — прямо во дворе своего дома он вырезает фигуры животных: сов, зайцев, медведей и многих других. Вдохновение он черпает из интернета — распечатывает картинки, на которые потом и ориентируется в работе.

Более 20 лет Вилнис работал лесорубом, а теперь он прорубает лесные просеки и в свободное время посвящает себя хобби — резьбе по дереву. Он стал увлекаться вырезанием фигур недавно — осенью 2014 года. В 2013-м Вилнис купил компьютер и стал потихоньку осваивать интернет, смотреть на YouTube видео, посвященные лесному делу. Как-то ему на глаза попалось видео о том, как российский мастер занимается резьбой по дереву.

"Смотрю — он вырезал сову! Спросил у себя: ты уже 25 лет держишь в руках пилу, неужели и ты не можешь вырезать что-нибудь похожее?" — рассказывает Вилнис. Он немедленно приступил к делу и создал свою первую работу — деревянную сову. Теперь эту скульптуру мастер хранит как сокровище. За совой последовали другие работы из дерева — заяц, орел, медведи, книжный червь, деревянные скамейки и многое другое.

"У меня есть какая-то чуйка"

У Вилниса нет специально обустроенной мастерской. Он творит во дворе своего дома, под открытым небом. "Зависит от погоды, — говорит мастер. — Лето у нас короткое, зимой поработать не получается, потому что есть другие дела".

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