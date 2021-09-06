Пение соловьев — одна из особенностей двух удивительных садов, которые расположены по соседству друг от друга вблизи соловьиного острова, где весной можно услышать грандиозные птичьи концерты. Илзе Сондоре и Елена Луриня живут недалеко от реки Мальта и очень радуются тому, что их сады даже не разделены забором. Чтобы сходить друг к другу в гости не нужно обходить ограды, искать калитку или ворота.

Каждый день с лейкой в ​​руках

В Резекненском крае Илзе знают все, ведь она работает журналистом в газетеRēzeknes Vēstis, а Лена - помощница фармацевта в одной из аптек в Вилянах. Женщины приходятся друг другу не только соседками - Илзе двоюродная сестра мужа Лены, а также крестная мама ее сына: "У нас здесь праздник каждый день, мы ходим из дома в дом с тарелками в руках", — шутит Лена.

Сейчас в саду у Илзе цветут флоксы, гортензии и ромашки. Любовь Илзе к цветам и садовым работам зародилась еще в детстве: "Моя мама до сих пор сажает много флоксов, а я унаследовала от нее эту страсть и все свое свободное время провожу на клумбах". В саду много больших деревьев и осенью очень много листьев: "Мы все собрали, сложили в большую кучу, заросшую травой — получилась красивая небольшая горка!".