"Сказочная красота! Грандиозно и вдохновляюще! Это мечта!" — вот лишь некоторые из многочисленных комплиментов, которые в группе, посвященной розам в Facebook, получил прекрасный розарий Ларисы Диманте в Адажи. И не зря: ее сад захватывает дух! И если раньше здесь был пустырь, то теперь здесь вплоть до декабря цветет множество роз. Хозяева сада шутят, что у них здесь свой небольшой филиал сада Рундальского замка.



Мы были в гостях у Ларисы Диманте и ее супруга Николая в начале июля, как раз в период первой волны цветения роз. На улице стояла жара, столбик термометра поднялся выше +30 градусов, но розы в саду продолжали радовать глаз. В период, когда температура воздуха достигла +35 градусов, Лариса закрыла кусты роз зонтиками, чтобы они не "спеклись" на солнце. "А вы могли бы провести целый день на пляже без зонтика в +35 градусов?", — задает риторический вопрос Лариса. Розы радуют хозяйку красивыми и ароматными цветами. Лариса ухаживает за клумбами постоянно и нас она встретила с садовыми ножницами в руках: "Это моя третья рука, без нее в саду делать нечего".

Лариса работает учителем в автошколе Gross, ее муж — в охранном предприятии, а в свободное время они занимаются своим садом. "Когда-то я была музыкантом, а теперь я дирижер в своем саду", — говорит хозяйка. Ее любимые растения — это розы, которых в саду уже больше сотни. Мужу Ларисы садоводство тоже не чуждо, он увлекается выращиванием огурцов и других овощей в теплице. При этом, он всему научился сам, ища информацию в интернете.