ФОТО. 30 тысяч лампочек и Гринч – знаменитый дом в Пардаугаве вновь украшен в честь праздников

Уже двадцать лет подряд в начале ноября один очень активный и творческий господин, живущий в Пардаугаве, украшает свой дом тысячами лампочек и разноцветных новогодних гирлянд.

В прошлом году Tavs Dārzs уже был в гостях в этом необычном доме, но решил повторить поход и перед нынешним Рождеством, которое, к сожалению, снегом нас пока не радует.

В этом доме мужчина живет, начиная с 1997 года, а украшать его к праздникам он начал в 1999 году. Начинает он обычно еще в октябре с таким расчетом, чтобы зажечь декор к 18 ноября и делает все последовательно и практически без посторонней помощи. Впрочем, в этом году декорации включались только на один вечер.

"В этом году я потратил около четырех недель на развешивание, но не с утра до вечера. Если в первые дни января погода будет хорошая, то соберу все обратно: собирать проще, чем развешивать", - рассказывает мужчина.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Все это великолепие включается в пять часов вечера и горит до десяти, только в Рождество и Новый год оно горит всю ночь. В этом году он очень старался над тем, чтобы все включалось за 10 секунд.

"Моя дочь, художница, очень критикует меня за выбор огней. Мол, у меня, как в цыганском таборе. Но я ей отвечаю: мне так нравится! Если я весь сад обвешаю желтым, то будет очень однообразно. А так веселее", - рассказывает хозяин.

Украшать дом помогал и внук, который живет прямо напротив. В этом году оба работа в паре – дедушка с одной стороны украшал дом, а внук – с другой.

Сосед, вдохновленный энтузиазмом хозяина дома, тоже решил повесить лампочки на свои елки – и это заняло у него весь день. Он тогда сказал мне: "Нет, этим может заниматься только сумасшедший человек!"



А вот еще случай. Мужчина, как обычно, украшал свой дом, и вдруг к его воротам подъехала машина. Из нее вышел мужчина и начал его расспрашивать о праздничном оформлении:" Он меня спрашивает: "Вы можете украсить мне сад?", а я ему говорю: "А у вас есть чем украшать?". Неожиданный гость ответил отрицательно. И я сказал ему: "Знаете, господин, вы не сможете купить все необходимое за один раз". И потом он так на меня смотрел, когда я рассказывал, что одна гирлянда стоит 10-12 евро, а в саду их может быть около 10 тысяч! Он, наверное, подумал, что я сумасшедший, но все эти гирлянды и украшения я собирал годами – каждый год покупалось что-то небольшое".

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В этом году вокруг сада, украшенного праздничными украшениями, бегают три энергичных лабрадора. Именно по этой причине хозяин пытается разместить лампы в саду таким образом, чтобы животные чувствовали себя комфортно и ничего не задели, играя во дворе.

Каждый год дом выглядит по-разному, потому что гирлянд много, большая их часть разноцветная и за тем, чтобы все они каждый раз были в одном и том же месте, хозяин не следит.

В этом году хозяин приставил к передней части дома знаменитого Гринча – его он привез из Америки еще десять лет назад. Также в этом году в саду обосновались большие снеговики, дед мороз и круглые украшения из ламп ручной работы.