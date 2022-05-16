ФОТО. Буйство красок: Потрясающие поля нарциссов и тюльпанов в Даугмале

Сад Яниса Дукальскиса в Даугмале – настоящий цветочный рай. И сейчас в этом раю можно одновременно полюбоваться сразу на уже отходящие на второй план нарциссы и на начинающие активно цвести тюльпаны.

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Хозяйство Daugmales peonijas - одно из тех самых мест, которые совершенно обязательно посещать весной, когда здесь вовсю цветут сначала нарциссы, а потом на смену им приходят тюльпаны. Да и летом сюда тоже можно приехать - тогда в хозяйстве расцветают пионы (зря оно чтоли в их честь называется).

Выращиванием луковичных цветов семья Дукальскисов начала заниматься в 1983 году, в то время Янис работал в землемерном бюро. Иногда ему приходилось закрывать глаза на то, что какое-то здание, которое должно быть снесено, не сносили. "Однажды меня подкупили — мне подарили килограмм луковиц оксфордских тюльпанов", - признался селекционер. Вот так все и началось.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В свою очередь мама Яниса выращивала в саду гладиолусы, к которым сам он был равнодушен. На рынке они покупали столько луковиц, сколько позволяла зарплата. Как признает цветовод, доход от тюльпанов нестабильный, поэтому было решено заниматься и другими растениями.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Восемь лет назад опытный цветовод Эвалдс Пауперс охладел к тюльпанам, поэтому Янис перенял и его бизнес. Подробнее о том, как устроено хозяйство Daugmales peonijas, Дом&Сад уже писал здесь – "Как взятка стала призванием. В гостях у селекционера тюльпанов Яниса Дукальскиса".

А сейчас в Daugmales peonijas можно приехать шесть дней в неделю (за исключением понедельника) и полюбоваться на прекрасные поля нарциссов и тюльпанов, а заодно и получить заряд прекрасного настроения среди всей этой красоты. Хозяева ждут всех желающих с 8:00 до 20:00. Посетить сад можно за пожертвования.