ФОТО. Мифический зверь, чайный домик и гигантский торт: Как Витис Ласис создает в собственном дворе невероятные скульптуры из снега и льда

Пока одни жалуются на неочищенные дороги, тротуары и заснеженные дворы домов, житель Каунасского района Витис Ласис создает из куч снега невероятные скульптуры.

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По словам Витиса, все началось несколько лет назад – в конце января 2021 года. "Я помню, мы с сыном вернулись домой после долгого пребывания в больнице и обнаружили, что вся улица, на которой мы живем, засыпана невероятным количеством снега. Мне пришлось расчищать огромные сугробы для того, чтобы добраться до входной двери. Тем вечером я взял лопату и решил почистить от снега площадь вокруг дома. Потом на помощь пришел сосед. Поскольку мы живем в закрытом поселке, то вывозить снег было некуда и в итоге во дворе образовалась огромная гора. Через неделю я решил прорыть в ней туннель", – делится воспоминаниями мужчина.

Foto: Privātais ahīvs

Температура на улице была идеальной и мужчине удалось вырыть в собранной во дворе куче снега длинный туннель, а в его конце даже создать небольшую комнатку. Витис сделал столик из куска льда, добавил к нему несколько стульев и даже "провел освещение".

"В то время в Литве был карантин, и многие вещи были запрещены. Так что я был счастлив, что у меня есть свое небольшое и необычное место, где я могу просто попить чая в тишине. В этом Снежном чайном домике я начал снимать разные видео и делиться ими с друзьями. Было здорово, но долго не продержалось – где-то дней через 10 погода изменилась и солнце все растопило", – говорит Витис.

Foto: Privātais ahīvs

Когда пришла следующая зима мужчина решил повторить проект прошлого года. Он говорит, что к этому его подтолкнули счастливые воспоминания: "В декабре 2021 года было довольно мало осадков, поэтому я насыпал во дворе совсем маленькую кучку снега и сделал небольшой чайный домик. А когда ударили холода, то я подумал, что рядом с чайным домиком было бы неплохо установить несколько ледяных скульптур". Мужчина заморозил воду в ведрах и создал сначала одну скульптуру, затем другую и в итоге вокруг домика вырос целый скульптурный парк. "В том году я даже выиграл конкурс на самый красивый двор. Но погода постоянно менялась, и вся красота исчезла еще до Нового года", – рассказывает Витис.

Однако январь 2022 года оказался очень снежным, и во дворе Витиса снова стал скапливаться снег. Мужчина решил, что его чайный домик должен принять какую-то другую форму. Тем более, что в 2022 году Каунас был признан Культурной столицей Европы и Витису хотелось быть частью этого. "Идея создать Мифического зверя Каунаса пришла неожиданно. Я помню, мне приходилось просить снег у соседей, и я возил его в машине к себе во двор – хотелось сделать скульптуру действительно большой. В итоге высота Мифического зверя достигла 1,8 метра, а длина – 9 метров. Он выглядел очень впечатляюще", – улыбается мужчина. Впрочем, зверь оказался не простым – внутри гигантского животного Витис создал очередной чайный домик-музей.

Foto: Privātais ahīvs

В этом году, как только выпал первый снег, мужчина вновь задумался о создании чайного домика. Он не планировал существенно менять структуру постройки, но ему хотелось бы, чтобы в домике можно было полностью выпрямиться. Так что в качестве каркаса он решил использовать железные качели. В итоге чайный домик Витиса впервые стал похож на действительно домик. И поскольку праздники ассоциируются с имбирным печеньем, то и домик решили назвать имбирным. А вокруг него – в очередной раз – выросло несколько ледяных скульптур.

И все это длится вот уже третий год только потому, что несколько лет назад Витис Ласис решил, что у него есть огромная гора снега, которую некуда девать и с ней надо что-то сделать. "Всегда хочется удивить самого себя и людей вокруг. А также оригинально украсить двор. И для соседей радость – ведь я убрал снег и с их дворов тоже. Кроме того, меня заметили и включили в местное сообщество и даже избрали членом совета!" – радуется Витис. И несмотря на то, что каждый год мужчине кажется, что он будет последним, следующей зимой Витис вновь берется за лопату и начинает охотиться за снегом.