Еще до недавнего времени Лита и Марис Малина называли своим домом Исландию. Красивая природа, большой дом с джакузи… При этом, они всегда знали, что однажды дорога приведет их обратно в Латвию. Правда, представить, что их ждет загородная жизнь в Латгалии, супруги не могли. Теперь семья живет на хуторе "Пруди" уже почти год. Их возвращение в Латвию не обошлось без приключений, ведь на момент покупки дома, Марис и Лита не знали, что ждут ребенка.

В Исландии в большом доме все жили одной большой семьей — Лита с мужем и ее братья. К переезду их подтолкнуло желание пожениться, но накопить деньги на свадьбу в Латвии быстро бы не получилось, поэтому молодые люди приняли решение уехать на заработки. Уехав на несколько месяцев, Лита и Марис даже не думали, что остануться жить в Исландии на целых четыре года.

Изначально они планировали когда-нибудь вернуться в Ригу, а также смотрели квартиры в Адажи и Икшкиле. Но привыкнув к размеренному темпу жизни в Исландии молодые люди поняли, что жить в суете бурной рижской жизни они не хотят. "В Исландии совсем другой мир — другой менталитет и ритм жизни. Там все очень спокойные и никто никуда не бежит. Если ты спешишь и суетишься на работе, исландец скажет: "Так не пойдет, давай поспокойнее?!". Помню, как мы приезжали в Ригу и Марис решил сходить к парикмахеру пешком. После прогулки по тогда ремонтируемой улице Чака он сказал, что в Ригу мы не вернемся", — говорит Лита.

Стремительно принятые решения



Приезжая в Латвию в отпуск, супруги понимали, что хотят вернуться в Латгалию, ведь в Ригу всегда можно приехать. "Сначала мы не могли понять, что именно мы ищем — дом, участок или участок с домом. Мы просмотрели множество вариантов", — вспоминает Лита.

В процессе поисков мама Мариса сообщила, что недалеко от Прейли продается дом, но он им не понравился. Супруги хотели строить свое жилье. Стали искать, что еще продается в том районе на сайте ss.com и обратили внимание на прекрасный хутор "Пруди" на берегу озера. "Я говорила друзьям, что очень хотела бы свой участок земли у воды. Чтобы был дом и сосны. В голове уже было четкое представление о том, какой должна быть эта земля и "Пруди" были прекрасны. Стало понятно, что мы будем там жить! Через час мы уже были на месте, а еще через час Марис пожал руку продавцу", — вспоминает Лита.