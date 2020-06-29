Из-за жары в Латвии стремительно размножается тля и другие вредители

Редкие осадки и жара в течение последних недель привели к массовому размножению садовых вредителей, предупреждает Служба защиты растений.

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В числе прочего стремительно размножается тля. Это может повлиять на качество и количество урожая, поэтому меры против тли нужно принимать в течение всего сезона. У тли есть естественные враги — птицы, некоторые жуки, перепончатокрылые — но иногда они не справляются с количеством.

На прошлой неделе тля была замечена на 14% яблонь, а другой распространенный вредитель, яблоневая листоблошка (медяница) — на 17% деревьев. Яблонная моль обнаружена на 5% деревьев. Сейчас всем, у кого участке растут яблони, стоит следить за развитием яблонной плодожорки — в это время из кладки вылупляются черви, которые прогрызают яблоки.

Тля замечена также на 9% слив и вишен. Ее количество с мая удвоилось и будет продолжать расти.

Посадкам капусты угрожает капустная моль, распространенность которой достигла 24%. 35% ячменя поразил грибок Pyrenophora teres, 22% рапса — рапсовый цветоед, 7% фасоли — фасолевая зерновка.