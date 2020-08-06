У каждого сада – своя история. Сад, которым вот уже семь лет занимаются в семье Оксаны Романовой, выглядит как настоящее произведение искусства. А сама хозяйка при этом всячески открещивается от звания профессионала и называет себя не иначе как начинающим садоводом.

Садов в Юрмале бессчетное количество, да и Оксана говорит, что регулярно останавливается возле одного из участков по соседству – там всегда очень красиво, ухоженно и постоянно хочется спросить, как хозяева сделали ту или иную вещь: "Но их никогда нет на месте!".

Свой же сад Оксана называет не иначе, как "клубничным": "Здесь территория старой застройки – в 1938 году людям выдавали наделы земли как раз на этом месте, и они строили дома или разбивали огороды. На том месте, где сейчас расположен наш сад, хозяева выращивали клубнику и ездили продавать ее в Слоку и даже в Ригу. Мне кажется, именно поэтому у нас тут все так растет – хорошая и плодородная земля".

История нынешнего сада началась на этом месте почти десять лет назад, когда семья Романовых купила здесь сразу два участка и, объединив их, сначала построила дом, а потом – семь лет назад – приняла решение разбить и сад. "Сами мы, конечно, так красиво бы не сделали, поэтому пригласили ландшафтного дизайнера, который и "нарисовал" нам первоначальный план, – рассказывает Оксана. – Специалист всегда смотрит на эти вопросы шире: осматривает местность, учитывает внешний вид дома на участке и даже то, какие у нас здесь дороги. Так, например, она нам предложила огородиться от нее туями – чтобы пыль не попадала на участок. И сейчас те самые деревья, которые семь лет назад были небольшими кустиками, высотой около 140 сантиметров, вымахали выше человеческого роста". И наверняка были бы еще выше, если бы хозяева не подстригали их каждый год.