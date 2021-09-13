Десять лет назад художники Рита Пранча и Андрей Бовтович с двумя дочерьми переехали из Риги в Балдоне. Супруги построили деревянный дом и взяли в семью двух собак. К удивлению, жителей города художники купили коз, кроликов, уток, кур и даже пчел. Более того, они основали фирму "Kazas laukos", занялись производством мыла и косметики из козьего молока, а также домашнего самогона "Rainis". И, конечно, они писали картины. Можно ли совместить коз, кроликов и искусство?



О том, что художники продолжают заниматься искусством свидетельствует их активная деятельность в социальных сетях. У Андрея не проходит и дня без аукциона его картины в Интернете, а в галерее MuseumLV в Риге в настоящее время проходит персональная выставка Риты Пранчи. Помимо изучения живописи и фарфора в Рижской школе дизайна, Рита до сих пор занимается изготовлением косметики из козьего молока, которую регулярно доставляют в три магазина в Риге.

Жизнь коз и жизнь художников

Дом Риты и Андрея в Балдоне находится недалеко от шоссе. Чтобы туда попасть, надо проехать небольшой отрезок по лесной дороге, в конце которой стоит несколько домов. Здесь все соседи знают друг друга и всегда помогают. Сейчас козы Риты и Андрея, как оказалось, живут у соседа. Рита говорит, что ей нравится, что можно прожить несколько разных жизней — как фермеры, как сыровары, как художники. Но победило ли в итоге искусство?

Андрей признается: "Конечно, поначалу все это было захватывающе. Мы с энтузиазмом погрузились в фермерскую жизнь, но прошло время и стало понятно, что это не для нас. В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как мы переехали в Балдоне. Первые пять или шесть лет мы занимаясь сельским хозяйством. Мы думали, что это будет приносить доход, но это не так. Это требует времени и сил".