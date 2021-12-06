"Мишки гуляют по саду…" — это уже не сказочный сюжет, ведь за последние месяцы мы слышали истории о медведях, которые стали все чаще навещать сады, лакомиться грушами и оставлять свои следы на дверях домов, автомобилях и пчелиных ульях. Но медведь — лишь один из многих лесных зверей. В чаще леса также живут лоси, кабаны, волки, олени и зайцы, которые время от времени навещают людей. Бывает, что эти визиты заканчиваются материальным ущербом, поэтому многим приходится задумываться о том, как защитить себя и свой урожай.

Только ли еду ищут лесные животные?



В последнее время мы много говорили о медведях, но на самом деле это животное — самый редкий гость в деревнях. По словам старшего специалиста отдела охраны природы Курземского регионального управления Департамента охраны природы (DAP) Вилниса Скуи, обычно медведь избегает населенных мест. Правда, ситуация меняется, если хозяева приезжают на дачу только на выходных или если недвижимость находится в отдалении от цивилизации. "Важно понимать, что появление медведей этой осенью в Видземе — особый случай. Такое поведение медведей нельзя назвать адекватным. Можно с уверенностью сказать, что эти медведи-сиротки были как-то связаны с людьми. Двор и сад у них явно ассоциируются с местом, где можно найти еду и они не боятся человека. Медведь — это большое и очень сильное животное, которое, даже не имея плохих намерений, может просто толкнув человека, случайно сломать ему шею", — объясняет Скуя.

Также Вилнис Скуя подчеркивает, что пропитание в садах и во дворах домов ищут лисы, енотовидные собаки, куницы, хорьки, барсуки, кабаны, олени, косули и многие другие животные. Изредко может зайти даже волк, которому интересны мелкие животные (а иногда и собаки). Куницы и хорьки могут залезть в курятник или поохотиться на грызунов на чердаке дома. При этом, куницы, хорьки, барсуки, енотовидные собаки и лисы осенью могут полакомиться грушами и сливами в саду.

Начальник отдела охоты Государственной лесной службы Валтерс Лусис объясняет, что ни одно животное не приходит, чтобы просто посмотреть в окно на то, как живут люди. Животные ищут еду. "Медведей привлекает еда — компостные кучи и бытовые отходы. У них человек ассоциируется с пищей, потому что в лесу они находят кормушки, расставленные охотниками".