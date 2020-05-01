Даце Дамберга — владелица Daces zaļumi, хозяйства, где она выращивает более десятка видов микрозелени. Ее бизнес начался с выращивания кресс-салата в ванной комнате, а в этом году она переехала в новое просторное помещение в Талси. Даце рассказала DELFI о том, как ей удалось воплотить свою мечту в жизнь, удержать бизнес на плаву и дала несколько полезных советов тем, кто хочет выращивать микрозелень у себя дома.

Хозяйка Daces zaļumi устроила DELFI виртуальную видеоэкскурсию по своему питомнику — здесь царит вечная весна. Обычно она самостоятельно выполняет все работы, но изредка обращается к помощникам. Даце выращивает 14 видов микрозелени, а последняя новинка — базилик — пока еще не поступил в продажу.

В поисках себя

Учась в школе, Даце даже не предполагала, что в будущем будет заниматься садоводством. Она поступила в Латвийский сельскохозяйственный университет, где училась на бакалавра в области информационных технологий, а степень магистра в области ИТ получила в Латвийском университете, после чего семь лет проработала в Риге в этой сфере. Даце не нравится столичная суета, поэтому она решила оставить работу и вернуться к истокам — в свой загородный дом в Ледурге.

В конце концов поиски себя и дела своей жизни привели Даце в Талси, где она поначалу думала заняться вместе с единомышленниками бизнесом, связанным с эко-продуктами. "Предпринимательство мне чуждо, я никогда не могла представить себя предпринимателем, — признает Даце. — Многие спрашивают, не жалею ли я о полученной магистерской степени в области ИТ. Нисколько, потому что полученные знания я применяю каждый день!"

Зимой 2019 года Даце поставила перед собой цель — заняться выращиванием микрозелени всерьез. Необходимым знаниям и навыкам она обучилась самостоятельно. Несколько лет назад она уже выращивала у себя на подоконнике кресс-салат, а когда ушла с работы, уже задумывалась о подарочных комплектах со съедобной микрозеленью, которая не только хорошо выглядела бы, но была бы еще и вкусной. "Мне нравится, что микрозелень маленькая, утонченная, у нее богатый вкус, и она быстро растет", — рассказывает Даце.