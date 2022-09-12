Я из тех рижан, для которых загородный дом — это что-то особенное. В детстве мы с родителями почти каждые выходные проводили в деревне неподалеку от Мадоны, однако в подростковом возрасте меня больше интересовало то, что может предложить Рига. Но потом все снова поменялось и сейчас я все чаще и чаще хочу в деревню: искать лисички в лесу, кататься на лодке, загорать, сидеть после купания на террасе и слушать хор лягушек и наслаждаться лучшим сном на свете. Это та самая красивая сторона загородной жизни, о которой многие мечтают. За кадром же остается колоссальная работа, необходимая для содержания загородной собственности.

Прошерстив социальные сети, можно найти множество очень похожих по содержанию объявлений: "Куплю недвижимость в сельской местности, где можно наслаждаться жизнью и природой". Звучит красиво, не так ли? К счастью, мне не нужно искать такую ​​недвижимость — она есть у моих родителей, которые заботятся о базе отдыха у озера неподалеку от Гайзинькалнса. Но отдых им здесь только снится — надо подстригать газон, пропалывать клумбы, колоть дрова...

У моих родителей есть всего несколько минут в день для отдыха в классическом понимании этого слова, а остальное время уходит на работу. Кто-то скажет: "Это же отдых! Косите траву и живете счастливо!". На самом деле это требует много времени и энергии, которых с годами больше не становится.

Чтобы заработать, мои родители начали предлагать жилье туристам, а для этого необходимо поддерживать территорию в порядке. Конечно, когда мы едем в деревню, мы с семьей стараемся помочь, чем можем, но у меня только два выходных в неделю. И я просто хочу отдохнуть, а не работать.

Все было бы проще, если бы загородный дом превратился в постоянное место жительства. Сколько существует счастливых историй о людях, которые сменили город на деревню! У моей семьи тоже есть такой план, но пока надо зарабатывать в Риге. Помню, мама как-то сказала мне: "Я вообще очень аккуратный человек, но с двумя домами я ничего в порядок не приведу. Я убираю один, убираю другой, но мне все равно не хватает время и сил на все!".

И я задумалась, неужели у всех, чья жизнь проходит между двумя домами, все так сложно? Красота неописуемая, но не слишком ли это утомительно? Чтобы найти ответы, я поговорила еще с двумя семьями, которые, как и моя, живут на два дома.