Сад бывшего министра здравоохранения Ингриды Цирцене в Пардаугаве — ее тихая гавань и очень красивое хобби. Теперь ее дом похож на небольшой особняк, окруженный цветочными клумбами, а раньше здесь была свалка и настоящие джунгли. Ингрида и ее близкая подруга Аусма Кантане просыпаются здесь по утрам среди цветов и бабочек.

Портал DELFI был в гостях у Ингриды в самую жару в начале июля. Высокая температура не пощадила сад — зеленая лужайка засохла от жары, а розы очень быстро отцвели. И несмотря на то, что растения регулярно поливают, справиться с засухой сложно. "Утром все расцветает, а к вечеру погибает", — огорчается Ингрида.

В этом доме Ингрида живет с детства. "Здесь жизнь, как на перроне, поэтому у меня трехметровый забор! Я с детства привыкла к шуму поездов, уже и не замечаю", — говорит хозяйка. "В огороде было все — овощи, фрукты, ягоды — почти как на Центральном рынке. Мы могли брать все, что угодно. Собирали урожай, мариновали, делали компоты, варенья на зиму. Но теперь мне больше не хочется заниматься огородом, это время прошло". После смерти родителей Ингрида приступила к работе по преобразованию сада или, как она сама говорит, великой реорганизации.

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