Раньше погреб был почти в каждом доме: в одном углу хранилась картошка, в другом — морковь. Сейчас овощи выгоднее и проще купить в магазине или на рынке, а не выращивать самим. Конечно, хранить в погребе трехлитровые банки с березовым соком, домашнее варенье и ящики с яблоками — романтично, но довольно хлопотно. DELFI рассказывает о том, что следует учесть при строительстве погреба — как выбрать правильное место, материалы и избежать плесени.

Выбор места и конструкции

Погреб можно построить под домом или на улице. "Честно говоря, в наши дни редко кто строит дом с погребом, потому что это дорого. К тому же, строителям не хватает знаний о строительстве погреба, поэтому большая часть советских погребов гнилые", — полагает владелец строительной фирмы Genus Петерис Шнейдерс. Если вы все же решили построить погреб, Петерис советует разместить его на улице: "Я бы вообще законом запретил строить погреба под домом, так как оттуда в жилые помещения просачивается запах и влажность. Стройте погреб отдельно, либо купите еще один холодильник".

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