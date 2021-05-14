После годичного перерыва в Добеле проходит фестиваль сирени

Сегодня в Добеле начинается фестиваль сирени, который не состоялся в прошлом году из-за антиковидных ограничений, сообщили агентству LЕТА в Доме культуры Добеле.

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Как отмечают организаторы, Добельский фестиваль сирени — ежегодная традиция. В предыдущие годы фестиваль состоял из концертов различных исполнителей, спортивных мероприятий, творческих мастерских для детей, праздничного шествия и других мероприятий, собирающих много посетителей.

В 2020 году фестиваль сирени в Добеле впервые за 11 лет не проводился. С учетом ситуации в стране в этом году праздник сирени в Добельском крае пройдет в новом формате и продлится с сегодняшнего дня до 30 мая. Во время праздника посетители смогут осмотреть наружные инсталляции, принять участие в прогулке ощущений "Лето", pop-up пикнике и в других мероприятиях по всему Добельскому краю.

Кам Дом&Сад уже рассказывал, Добеле может похвастаться самой большой коллекцией сирени в Европе, которая находится в сиреневом саду Добельского садоводческого института. Основателем этой коллекции является выдающийся латвийский садовод и селекционер Петерис Упитис (1896 - 1976). Он активно интересовался фотографией, поэзией и музыкой, но настоящей его страстью была сирень и создание ее новых сортов. Кроме того коллекция сильно пополнилась сортами сирени, привезенными сюда из других стран. В итоге в Добеле, на площади в 4,5 га собрана самая большая коллекция сирени в странах Балтии – около 240 сортов и гибридов этого растения.

А вот так выглядела коллекция сирени в Добеле в прошлом году: