Иева и Бригита Сталидзане — саласпилсские цветочницы, мать и дочь, которые всем сердцем любят свой сад. В июне там сказочно цветут более 200 различных сортов пионов, а в июле расцветают лилии и другие цветы. Осенью и весной во дворе Иевы и Бригиты не протолкнуться среди покупателей, которые пришли забирать саженцы и получают свои заказы до поздней ночи.

Иева работает в Саласпилсской краевой думе председателем административной комиссии, а ее мать Бригита — садовник в средней школе Улброки. В сообществах групповых заказов обе дамы у многих вызывают восхищение, ведь после своей основной работы Иева и Бригита находят время и силы не только заботиться о саде, но и отвечать всем покупателям. Когда осенью автобус заезжает к ним во двор, начинается большая работа — растения сортируют, пересаживают в большие горшки и раздают покупателям, не говоря уже о сотнях посылок, которые нужно разослать всем, кто не может приехать в Саласпилс.

Я была у Иевы и Бригиты в конце июня, когда в саду расцветают последние пионы.

По словам Бригиты, в этом доме живет уже пятое поколение семьи. Сначала в этом районе не было частных домов, но потом началась стройка и дома росли как на дрожжах. Дом семьи Сталидзане для горожан был нетипичным — несколько лет назад они держали здесь корову, но поняли, что у них нет ни сил, ни времени, чтобы ухаживать за ней. Теперь есть утки, индийские бегуны, которые во время нашего визита бродили по всему саду.

По воспоминаниям Бригиты, сад был здесь всегда. Со временем он менялся, появлялись новые грядки и растения. Несколько лет назад в саду прошла "Встреча друзей цветов" и все желающие могли прогуляться и увидеть ухоженные грядки. Иева вспоминает, что тогда их сад за один день посетили более 1700 человек. "Улица была перекрыта, многие соседи не понимали, что у нас происходит", - говорит Иева.