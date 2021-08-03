Примерно в двадцати минутах езды от Прейли расположен сад усадьбы Dzirnavas, которым владеет Зинаида Адамович. Сад украшает множество цветов, которые не пострадали несмотря на засушливое лето и отсутствие дождя. "Предупреждаю сразу, это не декоративный сад, тут и сорняки можно найти", — говорит Зинаида и приглашает на экскурсию.

Конец эры лилий - дорогу многолетникам!

Во дворе навстречу выбегают две собаки, но Зинаида их успокаивает и во время разговора они гуляют рядом, изредка касаясь ног мокрыми носами. "Фуксе, рыжая собака, сама к нам пришла. Она очень любит детей. Наши собаки знают, что только я могу рыться на грядках и клумбах, но им разрешено везде гулять и спать", — говорит хозяйка.

Первое растение здесь было посажено 30 лет назад, но с тех пор ничего не сохранилось: "Я посадила яблони в 2000 году, поэтому можно сказать, что саду уже 20 лет. Я хотела сделать сад-коллекцию, чтобы показать другим растения в природных условиях. Бывает, что в горшке растение смотрится не очень, а в саду — совсем другое дело!", — рассказывает Зинаида. "Этот сад требует минимальных вложений, при этом здесь можно увидеть почти 2000 разных многолетних видов и сортов. Многие деревья и кустарники я выращивала из семян и черенков, а мебель мы делаем зимой сами вместе с мужем. Камни фундамента старого сарая мы не смогли вывезти на тракторе, поэтому я использовала их, чтобы оформить клумбы".