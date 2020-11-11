Рига сдает в аренду огороды, но рассчитывать можно только на год
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В распоряжении самоуправления Риги имеются участки под семейные огороды, арендовать которые можно на год. Список огородов доступен в интернете, но желающим придется заплатить не только арендную плату, но и налог на недвижимость, и плату за вывоз мусора.

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Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы, Комитет имущества Рижской думы решил передать принадлежащие резервному земельному фонду самоуправления незастроенные земельные участки территорий семейных огородов в фактическое владение Рижским исполнительным дирекциям еще на один год — до 31 декабря 2021 года.

Принятие этого решения дает исполнительным дирекциям юридическое право заключать с жителями договоры об аренде на следующий год. Решение вступит в силу после утверждения на заседании Рижской думы.

Кроме арендной платы, арендатор должен внести налог на недвижимость и плату за вывоз мусора. Арендная плата зависит и от места расположения огорода, и от его площади. Например, приблизительные расходы на огород, включая вывоз мусора, площадью в 200 квадратных метров на Луцавсале составляют 20 евро.

Актуальная информация о свободных огородах доступна на домашней странице Рижской думы:

  • Исполнительная дирекция Пардаугавы — здесь;
  • Восточная исполнительная дирекция — здесь;
  • Северная исполнительная дирекция — здесь.
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