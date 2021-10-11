Говорят, что природа лечит. Например, прогулка в лесу понижает уровень стресса и усталости, а в психологии даже существуют понятия "садовая терапия" и "терапевтические сады". Что такое терапевтические сады и как применять их принципы? Илзе Рукшане — ландшафтный архитектор, которая принимает участие в создании одного из первых специализированных лечебных садов в Латвии. Илзе рассказывает о том, что такое на самом деле терапевтический сад и зачем он нужен.

Семь лет назад Рига была культурной столицей Европы и в рамках этой программы в Рижском центре психиатрии и неврологии, в бывшем геронтологическом отделении, пышно цвели подсолнухи и пахло свежей травой. Выставка "Саркандаугава - Сад" была создана не только для того, чтобы дестигматизировать это место, которое у большинства ассоциируется с "сумасшедшим домом", но и для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как окружающая среда может улучшить умственное и духовное благополучие. Автором композиций комнатных растений на выставке была ландшафтный архитектор Илзе Рукшане.

"На выставке пациенты центра говорили друг другу: "Смотри, смотри, ты никогда в жизни не увидишь ничего подобного". В здании корпуса мы сделали несколько комнат с растениями и цветами, коридоры были выстланы ковровым газоном, на котором по центру были шишки и камушки для тактильной ходьбы. Одну из кроватей мы засыпали песком, там можно было заниматься", — вспоминает она.

Выставку проводили в отделении геронтологии. Это область медицины, которая занимается физическими, умственными и социальными аспектами старения. Возраст, беспомощность и характерные запахи переполняют каждый квадратный метр этого пространства. "Несмотря на то, что помещение пять лет не использовалось, запахи чувствовались, ими пропитались стены. У нас была одна ночь на то, чтобы сделать выставку, и одна из наших коллег сказала, что не выдержит. Наступил вечер, привезли растения — лаванду, эхинацею, полевицу... Внезапно запах исчез, а художники, которые там работали начали улыбаться. Моя коллега проработала там всю ночь! Этот дало мне огромный импульс", — говорит Илзе.