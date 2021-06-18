Врач Инесе Кокаре из Кемери исполнила мечту своего детства, разбив прекрасный сад — она называет его своим оазисом спокойствия. Многие в округе знают о ее участке, и когда мы задали юрмальчанам вопрос о самых красивых садах, они сразу посоветовали нам отправиться в гости к Инесе. Ее сад оценило и Юрмальское самоуправление — в прошлом году участок получил награду "Самое красивое имущество Юрмалы 2020".

Команда DELFI гостила в саду Инесе в конце прошлого июля.

Инесе Кокаре руководит Центром физикальной медицины и реабилитации в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня, а свободное время посвящает своему саду. Когда мы были в гостях у Инесе, лил дождь, и пока фотограф, захватив зонт, гулял по саду, мы сидели на застекленной веранде за большим столом. Когда выглянуло солнце, мы в сопровождении маленького любимца Инесе — мопса по кличке Синдерелла — отправились на экскурсию по саду. По словам Инесе, сад она разбила около четырех лет назад, его площадь составляет 1500 кв. м. С зонированием помогало предприятие Labie koki, а садоводы Сигне и Янис Милтини помогли с выбором растений.

Фото: DELFI

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