Юрис и Илзе Супес — владельцы хутора Apses в Шкилбенской волости Балвского уезда, которым они занимаются вместе со своими двумя детьми. В этот дом удалось вдохнуть новую жизнь, но чтобы здесь жить, предстоит еще много работы. А пока здесь собирают осенний урожай — разноцветные и сочные тыквы и озимый чеснок, который является главным семейным увлечением.

Продолжая семейную традицию, семья выращивает чеснок на хуторе уже четвертый год. В свое время чесноком занимался дедушка Юриса, после чеснок выращивал его дядя и передал это дело по наследству семье Юриса. "Чеснок был разложен по ящикам. Мы решили, ну не выбрасывать же! И посадили. Теперь мы каждый год сажаем все больше и больше чеснока. В этом году мы посадили и собрали урожай с половины гектара, а сейчас будем сажать больше — 0,7 га", — говорит Илзе. Со временем интерес семьи к чесноку только возрос и они поняли, что хобби пора превратить в бизнес. Так была основана семейная фирма Stabļovas ķiploks. Стаблева — это поселок в Шкилбенской волости Балвского края, где и расположен хутор Apses.

Илзе работает менеджером проектов в фермерских хозяйствах Riekstiņi и Amatnieki, а ее муж — водителем службы скорой медицинской помощи в Виляке. Выращивание чеснока — семейное хобби, к которому причастны все — даже братья Илзе и Юриса и их сестры со своими семьями.

"Честно говоря, сначала мы думали, куда мы столько чеснока будем девать? Но, видимо, латыш — это тот, кто использует много чеснока на кухне", — говорит Илзе.

Начало "чесночных" приключений

Илзе признается, что ни она, ни Юрис ничего не знали о выращивании чеснока, поэтому пришлось искать информацию в Интернете и ездить в гости к другим фермерам, которые рассказывали о том, как лучше сажать, собирать и хранить озимый чеснок. Кроме того, много полезной информации можно найти в группе Ķiploki – par un ap tiem на Facebook.

Успеха удалось достичь сразу и первый урожай был продан полностью. С тех пор семья занимается выращиванием чеснока уже четвертый год.

Семья выбрала выращиваемый еще дедом сорт чеснока "Любаша". Его сажают на грядки с помощью специальной машины, которую семья берет в аренду, а для сбора чеснока брат Юриса, Янис, сам сделал агрегат, который можно прикрепить к трактору и без труда собрать урожай. Илзе рассказывает, что раньше они еще пропалывали грядки, но в этом году уже нет, потому что это занимает слишком много времени. После уборки чеснок сохнет не только в хозяйственных постройках, но и в жилом доме. При поддержке волости Виляка семья купила специальное оборудование для очистки чеснока. Это значительно упрощает работу, ведь так чеснок не нужно чистить вручную. По словам Илзе, поддержка муниципалитета составила 2000 евро, но надо было добавить еще 1000 евро, потому что оборудование стоит 3000 евро. В следующем году они планируют начать и другие проекты, чтобы получить финансирование для своего чесночного бизнеса.