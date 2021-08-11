Раньше в Латвии кадки повсеместно использовали в хозяйстве — квасили капусту, изготавливали пиво, дубили кожу. В наши дни кадки используются для различных процедур — летом в них можно охладиться после посещения бани, а зимой погреться в горячей воде. Наслаждаться этими процедурами можно не только в гостевых домах, но и в любом уголке Латвии — хоть посреди поля или на берегу моря!

Виды кадок

Когда речь заходит о кадках, многие представляют классическую кадку из дерева, но времена меняются, а вместе с ними — и технологии. Как рассказали порталу DELFI представители предприятия Eko Solis, такие кадки — в прошлом, они вышли из моды и их редко кто заказывает. Сейчас дерево по большей части выполняет только декоративную функцию — из него изготавливается каркас, а основание производится из пластика, стекловолокна или двухкомпонентного пластика. Такая кадка будет служить дольше, чем классическая. Но есть и минус — вы не сможете насладиться особым ароматом дерева.

Бывает два вида кадок — одни оборудованы подогревом, а другие нет. Существуют кадки с так называемой интегрированной печью или внешней. В первом случае печь спрятана в конструкции, а во втором — находится рядом с кадкой. Также используется и электрический подогрев.

Кадки бывают разных форм и размеров — не только классические круглые, но и четырехугольные, и даже овальные. Цвет тоже можно выбрать любой.

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