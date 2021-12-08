Бывает, что деревья растут совсем рядом с домом. Летом такое соседство может быть полезным, ведь благодаря густой листве возле дома есть прохладная тень, которая спасает в жаркие дни. Однако в грозу или при сильном ветре могут возникнуть проблемы — огромные ветки на ветру могут не только стучать по крыше, но и повредить ее. Рассказываем, как определить, является ли дерево возле дома опасным и куда обращаться в случае проблем.

Специалист по деревьям, дендролог, сертифицированный арборист и глава компании Koku Eksperts Гвидо Лейбургс, говорит, что деревья возле дома сажают не только ради красивого пейзажа и приятной тени летом, но и для выполнения практических задач и защиты дома. "Большие деревья делают дом энергоэффективным — летом он меньше нагревается, а зимой деревья защищают его от ветра. Таким образом, температура в доме не падает настолько быстро, насколько это случилось бы, будь он никак не защищен. Кроме того, если вокруг дома растут большие деревья, то в случае пожара доступ кислорода снижается и процесс горения немного замедляется. На открытой местности пожар может причинить больший ущерб", — рассказывает эксперт.

Лейбургс также отмечает, что выполнение этих функций в большой степени зависит от структуры посадок, их плотности, расстояния от дома и расположения. Конечно, во всем есть свои плюсы и минусы. Чем больше деревьев возле дома, которые бросают тень на крышу, тем больше мха и влаги там будет скапливаться. Из-за этого какая-то часть крыши может быть повреждена, а осенью водостоки будут переполнены листьями и их придется чаще чистить.

Не всегда опасное дерево нужно рубить

Лейбургс отмечает, что квалифицированный эксперт может определить, действительно ли дерево, растущее рядом с домом, может угрожать здоровью и жизни человека или состоянию дома. "Дерево может показаться человеку опасным, но это не значит, что срубить его — единственный выход. Необходимо всегда оценивать как положительный эффект от дерева, так и возможные повреждения. Возможно, дерево вредит дому не так сильно, как может показаться", — говорит Лейбургс и добавляет, что в большинстве случаев старые деревья стараются сохранить как можно дольше, и правильный уход обычно помогает обезопасить дерево и дом. Это можно сделать даже если в дереве есть полости или обнаружены трутовики (что является сигналом к тому, что дерево необходимо обследовать).

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