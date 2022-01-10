В производстве деревянной мебели нет ничего удивительного, но на одном латвийском хуторе стулья, вешалки и ножки для светильников создает сама природа – без единого гвоздя и клея.

Когда пять лет назад Катрина Кнесе-Шмите и Улдис Шмитс собрались переезжать из города в леса Курземе и думали о том, чем они планируют заниматься, то выбрали такую сферу деятельности, результатов в которой приходится ждать в буквальном смысле – годами. Первый небольшой "урожай" семья планирует собрать через пару лет, а следующий – уже серьезный – лет через десять.

"У нас не было никакого опыта ни в сельском хозяйстве, ни в работе на хуторе, да и особого интереса к этим областям у меня тоже не было", – признается Улдис, промышленный альпинист, который также зарабатывал на жизнь инструктором по скалолазанию и пешим прогулкам и работой поваром. Его больше привлекала работа с деревом.

Пытаясь понять, как лучше расстаться с городом (Лиепаей) Улдис и его жена, маркетолог и организатор мероприятий Катрина, случайно увидели по телевизору передачу, в которой двое англичан сидели на совершенно сказочных стульях, которые сами же и вырастили.

Идея не давала паре покоя, а начало пандемии побудило к действиям. Луг, который несколько лет стоял под паром, скосили и посадили первые растения. В планах у Улдиса и Катрины создать здесь сад, в котором через несколько лет можно было бы "собирать" созданную самой природой мебель.