Управление по защите природы: в Латвии запрещено срывать черемшу
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В Латвии запрещено срывать, срезать или выкапывать дикорастущую черемшу (дикий чеснок), напомнила агентству LETA представитель Управления по защите природы Айга Приеде.

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Черемша (Allium ursinum, по-латышски laksis) включена в список редких и охраняемых растений Латвии. Ее можно выращивать на участке, если семена или саженцы куплены легально — но нельзя выкапывать или рвать в лесу.

Выращенную на участке черемшу разрешено продавать, но нужно иметь доказательства, что это именно самостоятельно выращенная черемша. Это можно сделать, предъявив справку от самоуправления.

Инспекторы Службы защиты природа до конца мая собираются усиленно наблюдать за тем, чтобы люди не рвали в лесу охраняемые растения, и периодически следить за тем, что продают на рынках.

За торговлю сорванной в лесу черемшой физическое лицо может получить штраф до 700 евро, юридическое — до 1400.

В прошлом году было выписано несколько таких штрафов.

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