В лес за праздником! Сколько, где и каких елок можно спилить к Рождеству?

Рождество и Новый год немыслимы без елки, но она не обязательно должна быть искусственной или купленной на специальном елочном базарчике. В этом году, как и в предыдущие годы, жители Латвии к Рождеству могут срубить елочку в управляемых госпредприятием Latvijas valsts meži (LVM) лесах.

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Тем не менее, есть несколько очень важных условий, которые необходимо выполнить, отправляясь за елкой. Во-первых, следует убедиться, что вы находитесь на территории государственных лесов, используя приложение "Карта лесов LVM". В природе о принадлежности лесов можно узнать, увидев желтую табличку — знак собственности LVM, на которой изображен логотип LVM. Желтые знаки расположены по сторонам троп и дорог, указывая на то, что вы находитесь в нужном месте.

Когда мы идем на поиски елки, мы ищем самую красивую. Но что такое идеальная рождественская елка? Специалисты LVM поясняют, что для такой елки соотношение высоты и ширины веток в основании должно быть 1,5:1. Ветки должны быть ровными со всех сторон и достаточно прочными, чтобы выдержать вес украшений. Кроме того, ищите елку, у которой не слишком голая верхушка. Диаметр ствола елки не должен превышать 12 см, а высота — 3 метров.

Где и какую елку можно спилить?



В лесах, находящихся в ведении LVM, к празднику может быть срублена только одна елка, которая растет:



по краям канав,

на просеках,

по обочинам лесных дорог,

под ЛЭП

или под большими деревьями.



Однако запрещается рубить деревья, которые растут:



в молодых лесопосадках,

в молодых смешанных лесах, где деревья сажались специально,

в лесах, принадлежащих частным лицам, без их разрешения,

на охраняемых природных территориях (чаще всего маркируются в природе знаком: дубовый лист на зеленом фоне).



Елку надо срубать до земли, не оставляя пенька, чтобы о него не травмировались животные.



Можно ли искать елку в лесах Рижского самоуправления?



Имейте в виду, что при украшении домов к Рождеству, рубить елочки в лесах Rīgas meži – это территория в радиусе около 40 километров вокруг столицы – запрещено. Карта территорий лесов Рижского самоуправления доступна здесь.

Хотя Rīgas meži управляет 62 тысячами гектаров лесных территорий, большую их часть составляют сосновые леса. Только 10 процентов насаждений на территориях, находящихся в ведении компании, составляют еловые насаждения, и в основном они посажены руками человека.

Из-за влияния климатических условий (ветер, чрезмерная влажность, сезонная засуха и др.) все больше лесных насаждений подвергается повреждениям, причем больше всего страдают еловые насаждения. Для замены и восстановления поврежденных насаждений специалисты компании выращивают ели из семян, сажают их и бережно ухаживают за ними в течение нескольких лет. Это серьезная и многолетняя работа.

Не вырубая рождественскую елку в лесах вокруг Риги, мы защищаем и леса, и их биологическое разнообразие. На данный момент лесники компании более внимательно следят за своими территориями, уделяя особое внимание молодым деревьям. На территориях Rīgas meži также установлены камеры наблюдения, и компания регулярно сотрудничает с правоохранительными органами.