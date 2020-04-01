В Пардаугаве посадят ещё 15 сакур

В этом году Rīgas meži в столичном парке Победы посадит еще 15 сакур, сообщил агентству ЛЕТА член правления компании Эдгар Вайкулис.

Сакуры в Пардаугаве уже расцвели, но из-за объявленного в стране чрезвычайного положения никаких публичных мероприятий в парке проходить не будет. Такое решение было принято после консультаций со специалистами Центра профилактики и контроля заболеваний.

Людей, которые все же решат полюбоваться сакурами лично, компания Rīgas meži призывает соблюдать установленные в стране ограничения.

Как сообщалось, в период чрезвычайного положения одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве, не соблюдая дистанцию в два метра, могут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.