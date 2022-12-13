В поисках елочки: 18 питомников, где можно купить выращенную в Латвии ель

Рождество и Новый год немыслимы без их главного атрибута – елки. Поэтому в преддверии праздников Дом&Сад предлагает своим читателям не просто пойти к ближайшему пункту торговли елками рядом с домом, но поддержать местные хозяйства, занимающиеся выращиванием этих вечнозеленых деревьев.

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Как неоднократно подчеркивали в беседе представители хозяйств, цена новогодней красавицы сильно зависит от ее размера, внешнего вида и сорта дерева. Так, например, обычная ель и ель голубая будут стоит совершенно разных денег. Что немаловажно – если вы хотите лично выбрать ель в питомнике, то перед поездкой стоит позвонить в хозяйство и предупредить о своем приезде.

Если вы не нашли в списке питомник или ферму в Латвии, где, как вы знаете, продаются выращенные в Латвии елки, то сообщите об этом в комментариях или напишите на электронную почту: maja@delfi.lv

Питомник Ezeregles



Цена на срубленные елки: от 20 евро до 150 евро

Елки в горшках: от 2.5 до 60 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: рождественские елки можно купить на улице Бикерниеку, 57, в Риге

Контакты: 26789000, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Питомник Meža Rasas



Цена на срубленные елки: от 12 евро до 150 евро

Елки в горшках: от 32 до 75 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да, только нужно быть готовым пробираться по глубокому снегу и иметь соответствующую обувь

Адрес: Meža Rasas, Випесская волость, Екабпилсский край.

Контакты:26331718, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Олайнский питомник Ei Dārzi



Цена на срубленные елки: от 10 евро до 50 евро

Елки в горшках: от 10 евро до 60 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: только в определенных случаях

Адрес: Gaiļi, Бранка, Ценская волость, Озолниекский край

Контакты: 29491823 или 29338357, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Ферма Cīskas



Цена на срубленные елки: начиная от 25 евро

Елки в горшках: нет

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да

Адрес: Бикстуйская волость, Добельский край

Контакты: 28372648 (Гита Эвардсоне), но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Еловое хозяйство Pakalni



Цена на срубленные елки: от 12 евро за елку, высотой один метр до 100 евро за елку, высотой 4,5 метра

Елки в горшках: цена от 5 до 20 евро, также любую елку высотой до 1,25 м можно посадить в горшок за дополнительные 7 евро.

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да, но желательно заранее известить питомник по телефону или написав на электронную почту

Адрес: Пакални, Ропажский край (питомник можно найти в приложении "Waze", выполнив поиск по "E-glītes.lv")

Контакты: 29175813 и info@e-glites.lv, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Примечание! В каталоге на сайте вы можете выбрать конкретное дерево – каждая елка, представленная в каталоге, специально сфотографирована и имеет уникальный идентификационный код, поэтому покупатель получит именно ту елку, которую выбрал в каталоге. Каждую елку срезают или сажают в горшок только по заказу, поэтому хозяева гарантируют ароматное и свежеспиленное дерево!

Питомник Rožlejas



Цена на срубленные елки: от 5 до 15 евро, в наличии есть елки высотой от 1,5 до 3 метров, в небольшом количестве также высотой около 4 метров, цена которых 25 евро

Елки в горшках: в наличии латвийские зеленые ели, голубые ели и пихты, высотой один метр, цена 15,50 евро; также в горшках доступны серебристые пихты, высотой от 1,3 до 2 метров, их цена варьируется от 26,50 до 32,50 евро.

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да, но выбрать можно будет только латвийские зеленые ели

Адрес: Rožlejas 1, Юмправская волость, Огрский край (63 км трассы A6 Рига-Даугавпилс)

Контакты: 26539686 или 26440477, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

SIA Winterstyle



Цена на срубленные елки: предлагаются елки Nordmann и латвийские (обычные елки) от 15 евро до 165 евро

Елки в горшках: можно будет приобрести ели Nordmann, голубые и обычные зеленые от 20 до 55 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: Viduslīdumnieki, Тинужская волость, Огрский край (легко найти через приложение "Waze"), но с 10 декабря елки можно приобрести и в торговых точках:

Рига, ул. Иерикю, 3 (у т/ц Domina);

Рига, ул. Дзелзавас, 72 (рядом с Домом мебели);

Саласпилс, ул. Сколас, 9;

Сигулда, ул. Кр. Валдемара, 2 (Jāņa tirgus);

Улброка, ул. Пелду, 2 (рядом с магазином Elvi).

Контакты: 29212024 или 26569489, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Питомник Dzērves



Цена на срубленные елки: в питомнике не продаются срубленные елки

Елки в горшках: от 20 до 40 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: цл. Крауклю, 19, Рига или Dzērves, Валлесская волость

Контакты: 26440974, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Foto: Shutterstock

Питомник Blīdene



Цена на срубленные елки: на обычные елки, длина которых от 1,5 до 2,5 метров, цена от 15 евро; пихты стоят от 25 до 50; но есть и метровые елки, которые стоят до 10 евро

Елки в горшках: от 15 до 25 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: Namalauki, Блиденская волость, Салдусский край, но рождественские елки также можно купить в торговых центрах и магазинах:

в Марупе - улица Браслас 20;

в Елгаве - улица Дриксас, 2, и

в Риге в торговом центре "Олимпия".

Контакты: 27840382, 29477588 или 28643889, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Питомник Baltezers



Цена на срубленные елки: от 5 евро

Елки в горшках: от 8,5 до 40 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: Kokaudzētava Baltezers, Адажский край

Контакты: 67996370 или 29151190, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Еловое хозяйство Paegles egles



Цена на срубленные елки: обычные елки от 12 евро до 45 евро

Елки в горшках: голубые ели от 25 до 35 евро, сербские ели от 25 до 30 евро, канадские ели от 25 до 30 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да

Адрес: Meldri, Томская волость, Огрский край.

Контакты:28711094 или 29176020, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Ферма Rudzīši



Цена на срубленные елки: ели длиной от 1,5 до 7 метров, цена начинается от 30 евро

Елки в горшках: нет

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да, по предварительному согласованию дня и времени посещения

Адрес: Rudzīši, Берзская волость, Добельский край

Контакты: 28310830, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Питомник Dimzas



Цена на срубленные елки: от 5 до 200 евро

Елки в горшках: от 8 до 40 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: Dimzas, Платонская волость, Елгавский край

Контакты: 25951565, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Питомник Jaunbērzi



Цена на срубленные елки: пихты от 30 евро, латвийские елки, стриженные, от 15 евро

Елки в горшках: от 25 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: Рига, улица Грауду, 55

Контакты: 26160555, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

SIA Egļu serviss



Цена на срубленные елки: в точках продаж от 10 до 195 евро, при заказе онлайн от 15 до 949 евро.

Елки в горшках: в точках продаж от 15 до 75 евро, а при заказе онлайн от 12 до 95 евро.

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: нет

Адрес: выбрать себе елку можно в 21 точке продаж:

Улица Маскавас 257, рядом с ТЦ Akropole, точка продаж открыта с 09.12.

Улица Бикеру, 4, Дрейлини, возле ТЦ Sāga, точка продажи открыта с 09.12.

Улица Краста, 46, рядом с ТЦ Mols, торговая площадка работает с 07.12.

Карла Улманя гатве 122, возле супермаркета Sky, торговая площадка работает с 03.12.

Улица Гипократа, 28, рядом с супермаркетом Sky, точка продаж работает с 03.12.

Улица Дунтес 19А, рядом с ТЦ "Sky & More", точка продаж работает с 03.12.

Улица Стирну 26, рядом с супермаркетом Rimi, торговая точка работает с 03.12.

Улица Лиелирбес 27, возле ТЦ Rīga или Bowlero, торговая площадка открыта с 04.12.

Бривибас гатве 372, возле ТЦ Akropole Alfa, торговая точка работает с 07.12.

Курземес проспект 1, рядом с ТЦ Damme, точка продаж работает с 03.12.

Улица Бикерниеку 143, рядом с торговым центром "Межциемс", место продажи открыто с 10.12.

Имантская 15 линия, 7, рядом с супермаркетом Rimi, торговая точка работает с 10.12.

Улица Краста 79, рядом с супермаркетом Sky, торговая точка работает с 16.12.

Улица Гайлезера 8, рядом с торговым центром Gaiļezers, торговая площадка работает с 10.12.

Улица Ригас 11A, Елгава, рядом с ТЦ Valdeka, торговая площадка работает с 10.12.

Ригас гатве 5, Адажи, возле торгового центра Apelsīns, точка продаж работает с 06.12.

Джутас, Крусткалны, Кекавская волость, рядом с ТЦ A7, точка продаж работает с 16.12.

Улица Дзелзавас 78, рядом с супермаркетом Rimi, точка продаж открыта с 16.12.

Набережная Юглас 2, возле ТЦ Juglas centrs, точка продаж открыта с 10.12.

Улица Милгравья 14, рядом с супермаркетом Rimi, точка продаж открыта с 19.12.

Улица Ригас 22, Кекава, рядом с супермаркетом Rimi, точка продаж открыта с 16.12.



Контакты: 26533388 или 67292639, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Внимание! Заказывая елку онлайн, клиент получает самые красивые елки, которые тщательно отбираются персоналом. В магазинах можно купить елки разного качества. Ассортимент новогодних елок как в Интернете, так и в магазинах может меняться в зависимости от их наличия.

Daugmales eglītes

Цена на срубленные елки: 8 евро, вы можете приехать в питомник, выбрать понравившееся дерево и спилить его самостоятельно, поэтому рекомендуется иметь свою пилу или топор

Елки в горшках: нет

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да, но, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее (активные продажи запланированы на 17, 18 и 24 декабря)

Адрес: Даугмале, елки находятся рядом с хозяйством Jaunakeri

Контакты: 25576817, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

ООО Egļu piegāde

Цена на срубленные елки: предлагаем ели Nordmann, цена от 20 до 500 евро

Елки в горшках: от 20 до 40 евро

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: да

Адрес: Гробиня, Лиепайский край, но елки можно приобрести и в Риге:

Улица Лиелирбес 29, между ТЦ Spice и Spice Home

Улица Мукусалас 71, у входа London в ТЦ Rīga Plaza

Улица Дзирнаву 67, ТЦ Galerija Rīga

Контакты: 67889633, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.

Питомник в Бауском крае

Цена на срубленные елки: в наличии пихты и канадские ели, высотой от 1,5 до 4 метров, цена начинается от 20 евро

Елки в горшках: нет

Можно ли самостоятельно выбрать дерево в "поле", когда приедете лично: клиентам предлагается выбрать елку лично, спилив ее самостоятельно, но если потребуется помощь, то она будет оказана

Адрес: Рутки, Кодская волость, Бауский край

Контакты: 26207260, но подробнее о ценах, размерах и доставке елок вы можете прочитать здесь.