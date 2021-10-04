Увидев красивый сад, кафе и винодельни Angel's Share Coffee Shop в социальных сетях, может показаться, что это не в Латвии. Семья создала в Яунциемсе по-настоящему итальянское настроение — в залитом солнцем саду вьющиеся растения переплетаются на кирпичной стене, под большой вишней можно выпить местное ягодное вино, а в начале июля в этом саду цветет множество ароматных роз.

Angel's Share Coffee Shop — это семейный бизнес в Яунциемсе, тут есть прекрасное кафе и винодельня. "Здесь мы живем уже 17 лет, но кафе открыли в марте прошлого года. Это наш дом", — говорит Артурс Виксне. Основное занятие семьи — это выращивание ягод, но постепенно им удалось осуществить мечту о винодельне и кафе.

"18 лет назад здесь был популярный продуктовый магазин Kapteinis Bērziš, а мой отец купил его и превратил в жилой дом. Около четырех лет назад папа переоборудовал здание под винодельню, чтобы все соответствовало требованиям. После мы сделали здесь сад, где теперь можно наслаждаться вином", — говорит Артурс, а Айя Бормане добавляет: "Даже сейчас многие пожилые люди приходят и вспоминают, что тут был магазин, а через сад они ходили на озеро купаться".

Если есть ягоды, быть и вину!

Ягодные поля находятся не в Яунциемсе, а в разных местах по всей Латвии, но самое большое поле, как рассказывает Айя, расположено в Ропажах. В Яунциемсе есть винодельня, кафе, а также pop-up рынок. "Мы выращиваем виноград, из которого вино изготавливается по традиционному методу шампанского. После хранения в течение 5-6 лет вино становится естественно игристым", — с гордостью говорит Айя. Семья также выращивает фруктовые деревья и другие ягоды — малину, жимолость, чернику, ежевику, черную смородину, клубнику и даже киви, выращивание которых является экспериментом. За всем следит главный агроном семьи Артурс.