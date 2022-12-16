Wolt теперь доставляет домой не только еду, но и рождественские елочки

Чтобы облегчить повседневную жизнь жителей и позволить им удобнее и быстрее позаботиться о том, чтобы дома или на рабочем месте появилось волшебное ощущение Рождества, Wolt в сотрудничестве с предприятием Egļu piegāde расширило свое предложение и дает возможность заказать елочку дистанционно с быстрой доставкой.

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Заказ елочек через платформу – новинка в Латвии, но такая услуга уже несколько лет пользуется особым спросом в других странах мира.

В прошлом году, например, в Варшаве был установлен новый рекорд в доставке елки – к двери заказчика привезли ​​рождественскую елку высотой более 2 метров. В Латвии праздничные деревья доставляют курьеры Wolt на соответствующем транспорте, привозя ели в горшках длиной до 1 метра, а срезанные – высотой до 1,5 метров. В этом году цены на елочки колеблются в среднем от 31 до 50 евро, в зависимости от высоты выбранного деревца.

После праздников подарите елке "вторую жизнь"

После праздников нередко возникает вопрос, что делать с елочкой, когда ее празднично-украшающая миссия выполнена. Елке можно подарить второй шанс, при этом порадовав и других. Одним из наиболее удобных и экологически чистых решений является возврат елочки тем, кто их выращивает – эти специалисты затем передадут выращенные в горшках или срубленные ели на переработку в щепу, мульчу или биотопливо.

Если хвоя елки все еще свежая, можно обратиться к тем, кто держит животных, и узнать, можно ли подарить свою елку животным. Хвоя елок содержит витамины и приходится по вкусу оленям, косулям, овцам, козам и другим животным. Безопаснее всего на корм животным отдавать ели, выращенные в Латвии, потому что ели, импортированные из других стран, могут быть обработаны средствами, уменьшающими опадение хвои, поэтому они могут нанести вред здоровью животных.

Также многие управляющие отходами предлагают возможность бесплатно вывезти или сдать елку на один из участков сортировки отходов, которыми управляет предприятие.