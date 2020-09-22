За клюквой — только с письменного разрешения? Инспекторы штрафуют ягодников-нелегалов

В Латвии начался период сбора клюквы — ягодники идут на болота. Однако собирать где вздумается нельзя — стоит проверить, какие правила действуют в конкретной местности и разрешено ли вообще собирать там дары природы. Об этом пишет портал Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В природном заповеднике "Тейчи", например, собирать ягоды могут жители ближайших самоуправлений при наличии письменного разрешения от Управления по охране природы. В этом году выдано более 1000 таких разрешений — с четырьмя датами в сентябре, когда можно пойти собирать клюкву.

Клюкву в заповеднике можно собирать в определенные дни, с соблюдением рядом правил. Запрещено использовать механические вспомогательные средства, нужно стараться не топтать растения и не разрушать покров. Запрещено собирать грибы и другие ягоды. Люди эти правила нарушают — приезжают в неразрешенные дни. Кроме того, часто приезжают люди из других самоуправлений, хотя в их краях тоже есть болота. По словам представителя Управления Дагниса Василевскиса, нарушители часто приезжают из Екабпилса, случаются также ягодники из Мадоны и Плявиняс. Но попадались и приехавшие из Вентспилса.

В сентябре и октябре инспекторы каждый день отправляются контролировать территорию — проверять, есть ли у ягодников разрешения. Перед тем, как отправиться собирать на болотах ягоды, стоит проверить, разрешено ли это делать в конкретной местности, чтобы не получить потом штраф. Это можно узнать в системе Ozols.