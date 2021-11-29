В почти столетнем доме в Мадоне живут мать и дочь — Астра Риекстиня и Илзе, которые не только создали свой райский уголок, но и небольшую семейную винодельню Domu pietura. Это место для бесед, размышлений и дегустации вин.

"У нас здесь нет ничего особенного", — говорит Астра, показывая винодельню и прекрасный сад. Территория сада не огорожена, поэтому здесь иногда гуляют гости и туристы. Здесь все оформлено со вкусом — место для отдыха с камином, бассейн, заросли чубушника и стена гортензий, которая напоминает белые пушистые облака. "Это наш рай, наша тихая гавань", — говорит Астра.

Коротко о саде:

Возраст: минимум 30 лет.

Площадь: 2500 квадратных метров.

Награды: диплом Мадонского муниципалитета в 2003 году и мемориальная доска "Ваш дом делает город красивее". Вино из ревеня стартовало в конкурсе "Вкус Мадонского края 2015", а в 2017 году SIA Domu pietura получила номинацию — самая интересная экскурсия в Мадонском районе.

Любимые растения: Астра любит гортензии.

Растение, которое хочется посадить: несомненно, еще гортензии!

"Наш дом очень старый — он был построен в 1924 году, а наша семья начала жить здесь в 1958 году", — говорит Астра. Когда-то хозяином дома был отец Астры, Карлис Думбрайс. Секреты виноделия они узнали от Карлиса, он оттачивал это мастерство более 60 лет. В 2012 году Астра и Илзе основали собственный семейный бизнес Domu pietura.

"Папа прожил 101 год и скончался в 2019 году. Он учил нас наслаждаться вином и теперь мы продолжаем его дело", — говорит Астра.