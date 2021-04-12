Это божественное ощущение – зайти в свою или в соседскую теплицу (с разрешения, конечно), вдохнуть теплый аромат и быстро закинуть в рот алую помидорку или похрустеть сочным огурцом. Правда, наслаждение урожаем – это последний шаг, а до этого нужно приложить много сил для полива, ухода и заботы о рассаде. Берем перчатки, лейки, мешки для удобрений и ценные рекомендации, и отправляемся в замок из стекла!

Каждому саду нужна теплица. Как ее выбрать? Как купить или построить самостоятельно? Что посадить и как ухаживать? Проект "Моя теплица" – о том, что нужно знать каждому дачнику или садоводу. Все статьи проекта можно найти здесь.

Помидоры и огурцы – несомненно, хиты теплиц, но в хороших условиях урожай дают и другие – иногда даже более экзотические растения, которые радуют вкусовые рецепторы. Хозяйка садоводства Neslinko ("Не ленись") Элга Бражуне рассказывает, что в теплицах в Латвии помимо огурцов и помидоров удается выращивать различные сорта баклажанов, сладкий и острый перец. Из необычных лакомств – мелотрию, томаты личи, момордику и "китайский огурец", а также дынные груши.